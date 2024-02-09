رأس الخيمة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار المرتقبة

كشف المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن رفع الدائرة درجة استعداداتها لاستقبال الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة والمواكبة للحالة الجوية القادمة من خلال وضع آلية للتعامل السريع مع تجمعات مياه الأمطار، استمراراً لدورها في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، واستكمالاً لخطتها الاستراتيجية الرامية لضمان راحة وسلامة الجمهور وسعادتهم.

وأكد العلي، أن جميع عمليات طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة على أهبة الاستعداد للحالة الجوية القادمة من خلال تنفيذ كافة خدماتها لمواجهة بعض الحالات التي قد تحدث خلال هذه الفترة لبعض تجمعات المياه في كافة المناطق نتيجة للأمطار الكثيفة المتوقعة خلال فصل الشتاء.

وتابع: نعمل وفق برنامج عمل على مدار الساعة، فبناء على تحليل تقارير الأرصاد الجوية والتنبؤ بحالة الطقس على الإمارة، يتم الأخذ بالإجراءات الكفيلة بالتعامل مع البلاغات الطارئة المتوقعة جراء هطول الأمطار.

ولفت العلي إلى تزويد الفرق الفنية والطوارئ بالمعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار وإزالة الرمال ومخلفات الزراعة خلال هطول الأمطار والرياح المصاحبة، إضافة إلى توفير الآليات والمضخات والصهاريج اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمعة من الطرق والأحياء السكنية، وتتم هذه الاستعدادات بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مع استمرار الدراسات للواقع الميداني في مختلف القطاعات والمناطق وإعداد ما يلزم بشأنها من تقارير وتوصيات فنية لمعالجة ما يلزم.

وأشار إلى أن أي شبكات تصريف في رأس الخيمة تقوم بعملها بشكل طبيعي، ضمن معطيات التصميم والتشغيل، ولكن إن كانت شدة الأمطار غزيرة، فإن هذا يعني حتماً أن الشبكة العامة ستستغرق زمناً أطول نسبياً من المعتاد لتصريف المياه.

وأكد العلي، أن شبكة تصريف مياه الأمطار سبق أن تم تصميمها وفق المعايير الهندسية العالمية بناء على كميات الهطول المطري على مدى سنوات مع الأخذ بالاعتبار طبيعة ومناخ المنطقة من حيث قلة الأمطار ومحدودية هطولها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز