جائزة زايد للأخوة الإنسانية تجمع خبراء وقادة شباب في جلستها الثانية

عقدت جائزة زايد للأخوة الإنسانية جلستها النقاشية السنوية الثانية، بمشاركة خبراء رفيعي المستوى من مجالات مختلفة، وقادة شباب من جميع أنحاء العالم لمناقشة تعزيز الأخوة الإنسانية على جميع مستويات المجتمع.

وضم الحدث، الذي أقيم بعد يوم واحد من فعاليات مراسم تكريم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2024، الفائزين السابقين والحاليين بالجائزة، وأعضاء حاليين وسابقين في لجنة التحكيم، والعشرات من طلاب الجامعات لمناقشة دور الجيل القادم من قادة العالم في تعزيز الأخوة الإنسانية.

وينحدر الخبراء المشاركون في الجلسة من 17 دولة، هي: الإمارات العربية المتحدة، والأرجنتين، وبلغاريا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشيلي، وكوستاريكا، ومصر، وفرنسا، وهايتي، وإندونيسيا، وإيطاليا، وكينيا، والمغرب، والسنغال، وإسبانيا، وتونس، والولايات المتحدة الأمريكية، في حين مثل القيادات الشبابية 8 دول، هي: الإمارات العربية المتحدة، وتيمور الشرقية، ومصر، والهند، وإيطاليا، والمغرب، والولايات المتحدة، وزيمبابوي.

وكانت جلسة النقاش، التي انعقدت في أبوظبي، بمثابة منصة مهمة لإطلاق حوار متعمق بين الأجيال والثقافات المختلفة، وتبادل الأفكار، واستكشاف أوجه التعاون بين المشاركين.

وفي كلمة له، قال البروفيسور السير مجدي يعقوب، جراح القلب المشهور عالمياً والحائز على جائزة زايد للأخوة الإنسانية في نسخة عام 2024: ((إن العمل بشكل مباشر مع الشباب يضمن استمرارية الجهود والعمل الذي أقوم به إلى ما لا نهاية، حيث يستمر نقل هذا العمل على مدى عقود من الزمن ليتم توريثه ويصبح عندها مسؤولية الأجيال التالية لتطويره وتوريثه لأجيال أخرى، ومن الضروري جداً أن ننقل ما تعلمناه إلى أولئك الذين سيكملون مسيرتنا)).

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