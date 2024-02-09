أمطار على مختلف مناطق الدولة وانخفاض في درجات الحرارة

تتأثر الدولة اعتباراً من يوم غد الأحد بحالة من حالات عدم الاستقرار الجوية نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصحبه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب، حيث تهطل أمطار تكون متفاوتة الشدة على مختلف مناطق الدولة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ونتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً من يوم غد إلى الثلاثاء المقبل تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة ويتخللها السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان خاصة مع السحب الركامية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وتزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً وصباح الأحد على الجزر وبعض المناطق الغربية والساحلية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع أن يكون طقس الأحد غير مستقر وغائم جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد على مناطق متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وسجلت أدنى درجة حرارة أمس على الدولة بمقدار 4.2 درجات مئوية في جبل جيس برأس الخيمة عند الساعة 4:45 صباحاً، كما سجلت أعلى درجة في عجمان بمقدار 26.6 درجة مئوية عند الواحدة ظهراً.

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