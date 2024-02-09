«محمد بن راشد للإسكان» تنال شهادة الامتثال لنظام إدارة استمرارية الأعمال

حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على شهادة امتثال لمتطلبات المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال (NCEMA 7000:2021) التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث كأول جهة حكومية في إمارة دبي.

ويأتي هذا الإنجاز كتأكيد على جهود المؤسسة وتفانيها في رفع كفاءة وفعالية استمرارية الأعمال الوطنية، لا سيما في أوقات الطوارئ والأزمات، ما يعزز مكانة دولة الإمارات كنموذج يحتذى به في مجال التعامل مع الأزمات والكوارث على الصعيدين المحلي والدولي.

وقال عمر حمد بو شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: ((حصولنا على هذه الشهادة ليس إنجازاً نعتز به فحسب، بل هو دليل قاطع على ريادتنا وتفانينا في تبني أعلى معايير الجودة والكفاءة في كافة مجالات عملنا، ونحن فخورون بكوننا الجهة الحكومية الأولى في إمارة دبي التي تنال هذا التكريم، ما يعكس الثقة الكبيرة التي نحظى بها والمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقنا لضمان استمرارية الخدمات الأساسية في كل الأوقات وتحت أي ظرف)).

وأضاف: تعمل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة استمرارية الأعمال الوطنية، ولا يسهم هذا التوجه في تعزيز كفاءة العمليات الداخلية فحسب، بل يعمل أيضاً على تعزيز قدرة المؤسسة على التجاوب بفعالية مع التحديات المستقبلية، حيث يضمن التزامها بالابتكار والتطوير المستمر لها مكانة رائدة في القطاع ويعزز من قدرتها على خدمة المجتمع بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

يشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لم تكتفِ فقط بتلبية المعايير المطلوبة لنيل هذه الشهادة، بل تعدت ذلك لتكون مثالاً يحتذى في تطبيق مفاهيم الابتكار والتميز في إدارة الأزمات. ويعدّ هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرة المؤسسة نحو الريادة والتميز في القطاع الحكومي. كما يعكس حرصها على تطبيق أعلى معايير الأمان والكفاءة في جميع جوانب عملها، من أجل توفير بيئة مستقرة وآمنة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.

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