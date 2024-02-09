حمدان بن زايد يكرم الجهات الداعمة لجهود تحقيق أهداف المئوية البيئية 2071

كرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي الجهات الحكومية الداعمة لتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 خلال مشاركتها في تنفيذ الخطة التنفيذية الأولى لأبوظبي التي تمتد من عام 2023 إلى 2025، وتهدف إلى أن تكون الإمارة الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.

وحضر حفل التكريم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد أحمد البواردي، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، واللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري، رئيس مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وفهد سالم الكيومي، وكيل دائرة التمكين الحكومي، ورزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

وشارك في تنفيذ الخطة الأولى للمئوية البيئية دائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الطاقة، ودائرة التمكين الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل.

ريادة

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: انطلاقاً من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024، ستقود 9 جهات حكومية رائدة في الاستدامة البيئية تنفيذ الخطة البيئية نحو المئوية، في إطار جهودها لحماية البيئة الغنية للإمارة وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً سموه أهمية تنفيذ الخطط للوصول إلى النتائج المرجوة التي ستجعل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود الجهات الرامية لدعم الاستدامة البيئية المصاحبة للتطور في العمل الحكومي والتنمية والازدهار للإمارة وللدولة، تحقيقاً لرؤية الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان التي سارت على خطاها قيادتنا الرشيدة.

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