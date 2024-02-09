سعود المعلا وسعود بن صقر يحضران أفراح القاسمي وبن مجرن

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيوخ، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ عمر بن صقر القاسمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ صقر بن عمر القاسمي، إلى كريمة سعيد أحمد بن الشيخ مجرن.

وبارك صاحب السمو حاكم أم القيوين، وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو أولياء العهود، للعروسين وذويهما، بهذه المناسبة السعيدة، سائلين الله العلي القدير أن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن ينعم عليهما بحياة هانئة ومكللة بالسعادة والمحبة.

حضور

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في مركز الحمراء للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة))، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين.

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