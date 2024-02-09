حاكم عجمان: قيادة الإمارات سخرت جميع الإمكانات لخدمة وإسعاد المواطنين

قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، إن مجتمعنا واحد، وتجمعنا روابط أسرية وعلاقات اجتماعية، ونتشارك في السراء والضراء، ونعتز بتاريخنا، ونعمل لأجل مستقبلنا. وأكد أن عجمان جزء من مجتمع الإمارات بعاداته وتقاليده الراسخة، وبتلاحمه وتكاتفه، ونموذجه في التعاون والتعايش والتسامح.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في ((برزة الحصن)) أمس، عدداً من أهالي عجمان بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم مثلت مجتمع الإمارة بأطيافه كافة، وذلك في إطار حرص سموهما على التواصل الدائم مع المواطنين، والتعرف إلى أفكارهم ومقترحاتهم، ومناقشتهم في الموضوعات التي تمس حياتهم.

وقال سموه: ((نعتز ونفتخر بقيادتنا الرشيدة التي ظلت تعبّر عن نبض مواطنيها وتسعى لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم وتسخير جميع الإمكانات لخدمتهم وإسعادهم، وترسيخ العلاقات الاجتماعية الممتدة بين الجميع وتعظيم كل معاني الإخاء والتواصل والتآلف والحرص على الوفاء لإرث القادة المؤسسين ومواصلة نهجهم في تكريس قيمة التراحم المتجذرة في أرض الإمارات)).

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن المجالس تعد مدرسة للإنسان وفسحة لتربية الأجيال، وتجسد ((البرزة)) الإرث الإماراتي العريق، وتعكس صوراً من التواصل والتكافل والتعاضد الاجتماعي بين الناس، ويتعلم فيها الأبناء العادات والتقاليد الأصيلة وأخذ الخبرة في مواجهة شؤون الحياة وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وأضاف سموه أن عجمان تقدم الشكر والتقدير لكل الذين ظلوا يعملون في صمت في كل المواقع، وبمختلف التخصصات، والذين أسهموا في نهضتها وكانوا عنصراً أساسياً في تقدمها وازدهارها، والذين مضوا وبقت ذكراهم عطرة خالدة في نفوسنا.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده الأحاديث الودية مع الحضور، بجانب عدد من الموضوعات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأكد سموهما أن سعادة أبناء الإمارة وتلبية احتياجاتهم الغاية الحقيقية والهدف الأسمى الذي تسعى الحكومة لتحقيقه.

من جانبه قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن لقاء أهل عجمان في متحف عجمان، التحفة المعمارية التي افتتحها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويختزل اليوم جزءاً من تاريخ هذه الإمارة وما تركه الآباء والأجداد، يمثل الحاضر الأجمل للماضي والتواصل الثقافي والحضاري والإنساني، وهو ما كان مدار اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي لرعاية كل مظهر ثقافي وإنساني لإبراز قيمة الإنسان الإماراتي برؤية نبيلة ومشرفة.

وعبّر سموه عن سعادته بهذا اللقاء الذي جمع صاحب السمو حاكم عجمان بأبنائه المواطنين، وقال إن سموه حريص على التواصل مع كل الناس؛ لذا نجده دائماً في المقدمة في كل المناسبات، وبكل التواضع والكرم وبحفاوة كبيرة معهودة فيه يقابل الجميع، كما أن اهتمام سموه بالناس لا يقتصر على أبناء عجمان فقط، وإنما هو دائم التواصل مع أبناء وطنه على امتداد الدولة يشاركهم أفراحهم وأتراحهم.

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