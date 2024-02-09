مراقبة الحركة الجوية في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تطوير تقني

تسلط حادثة ((بوردو)) الضوء على الحاجة إلى تسريع الابتكار التكنولوجي في إدارة الطيران

بداية، أود الاعتذار عن قصة محبطة أخرى عن قطاع الطيران، على الأقل انتهت هذه القصة نهاية سعيدة؛ رغم ذلك، فإن الحادث الذي وقع في مطار ((بوردو - ميرينياك))، وورد في تقرير صادر عن مكتب حوادث الطيران الفرنسي الشهر الماضي، يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية.

في ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2022، سمح مراقب الحركة الجوية في مطار بوردو لطائرة ((إيزي جيت إيه 320)) تحمل 179 راكباً بالهبوط على المدرج 23، وغاب عن ذهنه أنه أذن بالفعل لطائرة صغيرة ذات مقعدين بالهبوط على المدرج نفسه.

سارع قائد الطائرة الصغيرة، الذي كان يستمع عبر الراديو إلى تذكير مراقبة الحركة الجوية بوجوده. ولحسن الحظ، تمكن طيارو ((إيزي جيت)) من إلغاء الهبوط على بعد 103 أقدام فقط من سطح المدرج، متجنبين وقوع كارثة محققة.

واهتز قائد الطائرة الصغيرة وابنه البالغ من العمر 9 سنوات بسبب هدير محركات الطائرة ((إيه 320)) وهي تحلق فوق رأسيهما؛ لذلك كانت تلك النهاية السعيدة. ومع ذلك، وجد مكتب التحقيقات والتحليلات الفرنسي أنه في حين أن بعض الأخطاء قد تكون خاصة بمطار بوردو، فإن التكنولوجيا القديمة، التي تستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، لعبت أيضاً دوراً في هذا الحادث.

أولاً، الأسباب الخاصة ببوردو: كان المراقبون هناك يعملون بدوام غير رسمي، ما يعني أنهم لم يكملوا سوى نحو 60 % فقط من ساعات عملهم المقررة رسمياً، بحلول اليوم الأخير من عام 2022، ولم يكن هناك سوى ثلاثة أشخاص في الخدمة وقت وقوع الحادث، بينما كان العدد المقرر ستة على الجدول الرسمي.

علاوة على ذلك، لم يحضر المراقب الاحتياطي، الذي يعمل كداعم في حالات الطوارئ، إلى العمل، والأسوأ من ذلك كله، أن الإدارة كانت على علم بهذه الممارسات، لكنها تجاهلتها للحفاظ على ((السلام الاجتماعي)).

كان الأمر صادماً حتى بالنسبة لمراقبي الحركة الجوية الفرنسيين المتشددين، لكن عند تحليل الحادث، أشار محققو مكتب التحقيقات إلى أن ((بوردو)) ومعظم المطارات الفرنسية ليس لديها وسائل ((موثوقة)) لتحديد المراقبين الذين جاؤوا للعمل، ومدة بقائهم أو ما هي المهام التي يؤدونها بالفعل، ومثلهم مثل مراقبي الحركة الجوية في جميع أنحاء أوروبا، ما زالوا يستخدمون قصاصات من الورق موضوعة على لوحة لإظهار مكان الطائرة على المدرج.

ووقع حادث 22 ديسمبر لأن أحد المراقبين كان يقوم بأربع وظائف مختلفة، وكان مشغولاً للغاية، إلى درجة أنه نسي وضع الورقة على اللوحة.

لا تعاني فرنسا وحدها من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة المراقبة الجوية، على سبيل المثال، لا يزال مراقبو الحركة الجوية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يتواصلون مع الطيارين باستخدام راديو صوتي، وغالباً ما يكون ذلك بلغات غير لغتهم الأم، بدلاً من إعطاء التعليمات إلى الطائرة عبر رابط بيانات الحاسوب.

مسؤول كبير في الطيران الأوروبي أخبرني: ((نحن في طور التحديث منذ سنوات عدة لكنه لا يزال غير مكتمل)).

وتابع: ((إنه يعد تعزيزاً واضحاً للسلامة وليس تحديثاً تكنولوجياً، ولا تزال التكنولوجيا الأرضية، مثل الرادار السطحي، المستخدمة لتنبيه المراقبين بشأن الاقتحامات على المدارج والاصطدامات المحتملة، هي الاستثناء)). وأخيراً، تريد منظمة ((كانسو)) لإدارة الحركة الجوية السماح للمراقبين في جميع أنحاء العالم باستخدام أجهزة المحاكاة بشكل أكبر للتدريب، تماماً كما يفعل طيارو الطائرات.

من المهم ملاحظة أنه رغم هذه العيوب، لا يزال السفر الجوي أكثر أماناً بكثير من قيادة السيارة.

ووفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، فإن الشخص يحتاج في المتوسط إلى القيام برحلة جوية كل يوم لمدة 25 ألفاً و214 عاماً ليواجه حادثاً مميتاً، كما يتلقى مراقبو الحركة الجوية تدريباً عالياً على تحمل المواقف الأكثر إرهاقاً وتجنب الكوارث اليومية. لكن، حتى لو كان النظام الحالي آمناً، فلا يزال هناك هامش كبير لتحسينه، خصوصاً مع زيادة عدد الرحلات الجوية.

لا شك أن الصناعة تستشعر القلق من التغيير عندما يتعلق الأمر بحياة البشر، ثم هناك صعوبة في إحداث هذا التغيير في نظام بيئي معقد للغاية، حيث يحتاج الجميع إلى الانتقال معاً لتحقيق أقصى قدر من السلامة، بدءاً من شركات الطيران المترددة في دفع المزيد مقابل خدمات الملاحة، وصولاً إلى الحكومات ومقدمي الخدمات غير الراغبين في مواجهة النقابات القوية للغاية. ولكن يبدو أن العقبة الرئيسية تتمثل في غياب أي حافز للتغيير، قال مسؤول الطيران: ((بعض الشركات تستثمر في التقنيات الجديدة والبعض الآخر لا يفعل ذلك))، مضيفاً: ((أولئك الذين لا يفعلون ذلك لا يعانون من أي عواقب، ولا توجد حوافز للتحديث)).

كافحت أوروبا لمدة 20 عاماً لتنفيذ مبادرة ((السماء الأوروبية الموحدة)) التي تهدف إلى التغلب على تجزئة مجالها الجوي مع إدارة جميع مقدمي خدمات الملاحة الجوية على المستوى الوطني.

وقد تم إحراز بعض التقدم على صعيد الابتكار، ومع ذلك، ينبغي بذل مزيد من الجهود لتنسيق وتحفيز الحد الأدنى من المعايير التكنولوجية في إدارة الحركة الجوية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. يجب أن تظل السلامة الأولوية دائماً، مع ضرورة عدم استبعاد التغيير نحو الأفضل.

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