كيف يمكن لتوزيعات الأرباح الارتفاع مرة أخرى؟

قد يشير قرار ((ميتا)) ببدء توزيعات الأرباح إلى تحوّل قادم في عقلية المستثمرين

المساهمون في ((ميتا)) على وشك تلقّي توزيعات الأرباح للمرة الأولى، وربما لن يلاحظ غالبيتهم العظمي ذلك. ابتداءً من الشهر المقبل، سيتلقى المستثمرون مبلغاً زهيداً قدره 50 سنتاً للسهم كل ربع سنة.

وبالنظر إلى سعر السهم السائد لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، يعادل ذلك عائد ربح سنوياً بنسبة 0.42 في المئة فقط، قد يبدو هذا الرقم ضئيلاً، وهو بالفعل كذلك، لكن هذا الشكل الخاص من الجرعات المصغرة أرسلت إشارة كبيرة للشركة وربما للسوق الأوسع نطاقاً.

طوال العقدين الماضيين، مثلت ((ميتا)) التراجع المستمر لثقافة توزيعات الأرباح في أسواق الأسهم الأمريكية. ولم يفوت سوى قلة من مساهميها توزيعات الأرباح خلال هذه السنوات العشر الماضية، التي حققت خلالها أسهمها المتداولة علناً مكاسب بنسبة 700 في المئة.

بدلاً من ذلك، وفرت عمليات إعادة شراء الأسهم الطريقة الأساسية لإعادة رأس المال إلى المساهمين، حيث أعادت ((ميتا)) شراء أكثر من 90 مليار دولار من الأسهم من 2021 إلى 2023 وتنوي شراء المزيد، بوتيرة تتجاوز حجم توزيعات الأرباح الجديدة.

لكن هذه الرسالة مهمة، حيث رحب المحللون بالخطوة باعتبارها ((بلوغ سن الرشد))، وإشارة إلى أن إمبراطورية مارك زوكربيرج تميل نحو تقديم مكافآت ثابتة ومعقولة للمساهمين على المشاريع في الـ((ميتافيرس)).

أوضح دانييل بيريس، وهو مستثمر متخصص في توزيع الأرباح بشركة ((فيديرايتد هيرميس))، في كتابه الجديد ((أرباح الملكية))، أنه قبل قرن كانت الشركات تدفع توزيعات الأرباح حتى عند نقطة الإدراج في سوق الأسهم. كان ذلك يعتبر جزءاً لا يتجزأ من عملية الاستثمار، ولعقود بعد ذلك، كان أكبر إشارة تأتي مع العجز عن الدفع، وغالباً ما ينظر إليه كعلامة صريحة على الضائقة المالية.

وتمسكت الشركات بدفع أرباح في جميع الظروف باستثناء الأوقات الأكثر سوءاً (مثل مرحلة كوفيد19)، ما يوفر دخلاً ثابتاً لمستثمري الأسهم بغض النظر عن أداء سعر السهم نفسه. وقال بيريس، لكن عالم أسعار الفائدة المنخفضة خلق ((بيئة معادية)) لهذا النمط الاستثماري.

حالياً، تدفع نحو 70 % من الشركات المدرجة على مؤشر ((ستاندرد آند بورز 500)) أرباحاً ضئيلة عادة. في الولايات المتحدة، ظلت العوائد عالقة تحت مستوى 2 في المئة لعقدين، وهو الأدنى ولا يمكن تفسيره بالضرائب إلا جزئياً. وأشار بيريس إلى أن نحو 40 % فقط من الشركات المدرجة على مؤشر ((ناسداك))، المثقل بشركات التكنولوجية، دفعت أرباحاً بنهاية 2022، ما ترك متوسط العائد عند الصفر. ببساطة، لقد خرجت هذه الممارسة عن العرف، خصوصاً بين الشركات التكنولوجية الطموحة التي تعيد استثمار الدولارات التي ربحتها في النمو والتطوير، خصوصاً في أمريكا.

وما دامت أسعار الأسهم ترتفع دائماً، والأهم، طالما أن السندات تخوض معركة ضعيفة من أجل دولارات الاستثمار بعوائدها المنخفضة، فهذا لا يهم. لكن محبي التوزيعات يجادلون بأن هذا بدأ يتغير الآن بعد أن أصبح للمال تكلفة مرة أخرى. وعرض ((ميتا)) الجديد الصغير يعزز قضيتهم.

وبالفعل، فإن تجاهل توزيعات الأرباح يعطي انطباعاً خاطئاً عن عوائد الاستثمار. فإذا قمت بتضمينها، لتمثل بشكل أفضل العالم الحقيقي لحيازة الأسهم، فإن التسلسل الهرمي العالمي لأسواق الأسهم الأفضل أداءً يكتسي بمسحة جديدة غريبة.

في العام الماضي على سبيل المثال، حقق مؤشر ((ستاندرد آند بورز 500)) زيادة بنسبة 26 % على أساس العائد الإجمالي، أي بضع نقاط مئوية فوق مكاسب الأسعار الأساسية في المؤشر. في الوقت نفسه، حقق مؤشر بورصة ميلانو الإيطالي زيادة مذهلة بلغت 39 % على أساس العائد الإجمالي بالدولار. وحالياً، تزيد عوائد توزيعات الأرباح هناك على 4 %.

هذا المستوى من المدفوعات له تأثير عميق على عقلية المستثمرين، حسب ما قال هانز يورج نومر، رئيس الأبحاث القطاعية في ((ألاينز جلوبال إنفستورز)) في فرانكفورت، مضيفاً ((نحن كمستثمرين لسنا عقلانيين بطريقة بحتة، فالاستثمار يبدو وكأنه خسارة، وتدفق الإيرادات يساعد في التغلب على هذا الشعور)).

هذا المسار لم يكن سلساً في عام 2022، وقدم الأداء السيئ للأسهم ذات توزيعات الأرباح المنخفضة أو الصفرية دفعة كبيرة لمستثمرين مثل ستيورات رودس، مدير صندوق ((إم آند جي جلوبال ديفيدند فاند))، (يعمل الصندوق على زيادة توزيعات الدخل التي يتم دفعها للمستثمرين وتقديم عائد أعلى من متوسط السوق).

وقال ستيورات رودس إنه مع معاناة أسهم التكنولوجيا ذات النمو المرتفع والعوائد المنخفضة، ((يبدو أن السوق تقبل أن تلك الفترة قد انتهت))، ((كان هذا بمثابة تذكير مفيد بأنه قد تكون هناك فترات طويلة ينجح فيها القيام بالشيء نفسه، لكن لا شيء يظل ناجحاً بالطريقة نفسها إلى الأبد)).

جاءت توزيعات العام الماضي متواضعة مرة أخرى. وأدى الصعود الكبير لمجموعة صغيرة من أسهم التكنولوجيا منخفضة الأرباح، المعروفة باسم السبعة الرائعون، إلى إبعاد كثير من المستثمرين الذين قفزوا إلى هذه المكاسب السهلة. قال بيريس: ((كان عاماً هادئاً)). بالنسبة لي، يتمثل الحلم في أن تقدم السندات عائدات أعلى وتصبح رهاناً أكثر جاذبية، وأن تضع الشركات أرباحاً يمكن توقعها على أسهمها لتبقي المستثمرين راضين.

من غير المحتمل العودة إلى أيام توزيعات الأرباح السخية، كما كانت قبل قرن، لكن مثال ((ميتا)) يوحي بأن الرسالة لا تزال تدق الجرس في أذهان المستثمرين.

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