غرفة دبي العالمية تدعم التوسع الخارجي لرواد الأعمال الإماراتيين

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، لقاءً موسعاً مع رواد أعمال إماراتيين في قطاعات متنوعة، وذلك بهدف دعم هؤلاء الرواد في جهودهم للتوسع في الأسواق العالمية، وتسليط الضوء على البرامج والخدمات النوعية التي تقدمها الغرفة للارتقاء بتنافسية الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وبحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، تعرف المشاركون في الاجتماع على سبل الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها غرفة دبي العالمية لدعم التوسع الدولي للشركات ورواد الأعمال الإماراتيين، وذلك بما يتوافق مع أهداف مبادرة ((دبي جلوبال)) لدعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.

وقال لوتاه: ((يواصل القطاع الخاص الوطني تعزيز نجاحاته بوصفه نموذجاً يحتذى في الابتكار والريادة في عالم الأعمال، حيث تسجل الشركات الإماراتية إنجازات بارزة في مختلف القطاعات، وترتقي بتنافسيتها وكفاءتها التشغيلية بشكل ممنهج بما يواكب نمو وتقدم الاقتصاد الوطني)).

وأضاف: ((تلتزم غرفة دبي العالمية بتقديم كل الدعم اللازم لتحفيز توسع وازدهار مجتمع الأعمال المحلي، ومساعدة الشركات العاملة ورواد الأعمال الإماراتيين في دبي على الاستفادة من فرص النمو والتوسع في الأسواق الدولية الواعدة)).

واستعرض اللقاء دور شبكة المكاتب التمثيلية الخارجية التابعة للغرفة في تعزيز الفرص والشراكات لمجتمع الأعمال المحلي على الساحة الدولية، حيث توفر المكاتب الخارجية خدمات متنوعة تشمل التعريف ببيئة الأعمال، وتنظيم لقاءات أعمال بينية، ومساعدة الشركات الإماراتية ورواد الأعمال في التعرف على إجراءات ومتطلبات مزاولة الأعمال في الأسواق المستهدفة.

كما سلط الاجتماع الضوء على مبادرة ((آفاق جديدة للتوسع الخارجي))، والتي تشمل تشكيل بعثات تجارية متخصصة مؤلفة من شركات الإمارة إلى أسواق عالمية مستهدفة، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتعرف المشاركون على مبادرة ((فرص الأعمال تحت المجهر)) التي تتيح لمجتمع الأعمال في دبي فرصة التواصل المباشر مع قادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الخارجية المختارة، حيث يطلع المشاركون في الفعالية على معلومات وافية حول الدول والمناطق التي يرغبون بالاستثمار فيها، مع استعراض آليات ومتطلبات ممارسة الأعمال مع الأسواق المستهدفة، والتعريف بواقع وآفاق كل منها، مع تلقي التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير البيانات السوقية والقطاعية وصولاً إلى تأسيس الشركات وإبرام الشراكات الاقتصادية والصفقات التجارية.

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