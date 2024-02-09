«أبوظبي العالمي» يبحث تأثير الحوسبة الكمية على القطاع المالي

استضاف مركز أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الشهر الماضي مؤتمر ((الحوسبة الكمية لمحللي الكميات))، الذي استمر ثلاثة أيام، واستهدف الرد على الأسئلة المتعلقة بتأثير الحوسبة الكمية في القطاع المالي. وأكد المؤتمر أن دخول الحوسبة الكمية إلى مجال التمويل يبشر بحل مشكلات معقدة، وتحسين العمليات، وتطوير القدرات الحسابية، وأن نتائج هذه الجهود التعاونية ستسهم في إعادة تشكيل عالم التكنولوجيا المالية، وإيجاد حلول مبتكرة في هذا المجال.

وجمع المؤتمر خبراء بارزين في مجال القطاع المالي وشركات التقنيات الكمية والأوساط الأكاديمية. ومن خلال الحدث، تعاون مركز أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مع شركاء استراتيجيين، من بينهم ((مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار)) و((كلية إمبريال كوليدج لندن)) و((جامعة نانيانغ التكنولوجية)) لإنشاء مسار تقني جديد لمستقبل الحوسبة الكمية في القطاع المالي من النظرية إلى التطبيق.

وركز المؤتمر على توضيح الوضع الحالي للحوسبة الكمية من خلال موضوعات جذابة ناقشت التعلم الآلي والخوارزميات والتحسين والتنبؤ والاتصالات وغيرها. وجمع المؤتمر 300 من كبار الخبراء العالميين والمحليين من شركات التمويل وشركات التقنيات الكمية والأوساط الأكاديمية، حيث شملت هذه المؤسسات معهد الابتكار التكنولوجي، وجامعة زايد، وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، وجامعة سنغافورة الوطنية، وناسا أميس، وآي بي إم، وآيون كيو، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، حيث حرص المشاركون على الإجابة عن السؤال المركزي وهو ((تأثير الحوسبة الكمية على القطاع المالي)).

وقال منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث: ((يفخر مركز أبحاث أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بريادته في تنظيم مؤتمر ((الحوسبة الكمية لمحللي الكميات)) الذي يقدم منصة متقدمة تقنياً، حيث جمع الخبراء من حول العالم للإجابة عن تأثير الحوسبة الكمية في القطاع المالي.

ويعتمد التمويل، وخصوصاً التمويل الكمي، على القوة الحسابية على جميع المستويات، بما يضمن خصوصية العملاء، وضمان تبني مقاييس مخاطر الحوسبة لأغراض الامتثال، وتحسين محفظة الأعمال، وتسعير المشتقات، والتحوط)).

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