أداء قوي للقطاع الخاص في دبي خلال شهر يناير

سجّل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي أداءً قوياً يناير الماضي، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الذي تصدره مجموعة ((ستاندرد آند بورز جلوبال)).

وأظهر المؤشر أن التوسّع في الإنتاج والطلبات الجديدة في الإمارة ظل ملحوظاً مع استمرار ارتفاع مستوى طلب العملاء. وشجع هذا التحسن على جولة أخرى من زيادة المخزون وزيادة التوظيف.

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة طفيفة في مستويات التوظيف. ويوضح المؤشر أنه لا توجد حاجة كبيرة لزيادة أعداد القوى العاملة لديهم على الرغم من زيادة حجم الأعمال الجديدة.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 56.6 نقطة يناير الماضي، بعد أن سجل أعلى قراءة له في 16 شهراً وهي 57.7 نقطة في شهر ديسمبر. وظل المؤشر أعلى بنقطتين من المتوسط طويل المدى (54.6 نقطة) وأشار إلى تحسن كبير في ظروف الأعمال.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات حركة الاقتصاد في دبي، وهو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة. وتشمل دراسة المؤشر اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

زيادة الطلبات الجديدة

وأشارت بيانات إلى زيادة قوية في النشاط غير المنتج للنفط على مستوى دبي في بداية عام 2024. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى استمرار زيادة حجم الطلبات الجديدة، والتي كانت بدورها مرتبطة بالطلب القوي وزيادة النشاط الترويجي.

وتحسنت مواعيد تسليم الموردين بشكل هامشي في شهر يناير الماضي، بحسب مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص. وظلت الشركات قادرة على زيادة مخزونها من المشتريات، الذي ارتفع بشكل حاد.

وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى ((ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس)): ((ظلت بيانات مؤشر مديري المشتريات في دبي إيجابية للغاية في بداية العام، مع ارتفاع مستويات الإنتاج بقوة على خلفية ظروف الطلب المواتية والزيادات في الطلبات الجديدة والمشتريات. ودفعت المنافسة المتنامية الشركات إلى تقديم تخفيضات على الأسعار، الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى الضغط على هوامش الربح)).

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