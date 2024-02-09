2.8 مليار مكاسب سوق دبي في آخر تداولات الأسبوع

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في تداولات أمس؛ آخر جلسات الأسبوع، وصعد المؤشر بـ0.60 % أو ما يعادل 24.76 نقطة، مسجلاً 4183.86 نقطة، بمكاسب سوقية ناهزت 2.8 مليار درهم، مدعومة بنشاط الأسهم القيادية، لا سيما سهما ((إعمار)).

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 708.5 مليارات درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 711.35 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم ((شعاع كابيتال)) ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي المالي، في حيث تصدر سهم ((إعمار العقارية)) تداولات السوق بسيولة جاوزت 85.3 مليون درهم، بما يعادل نسبة 32.7 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 260.7 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق دبي في جلسة أمس، بارتفاع أسهم الإمارات ريم للاستثمار 3.9 %، وإعمار للتطوير 3.8 %، وإعمار العقارية 3.4 %، والعربية للطيران 1.7 %، والإمارات دبي الوطني 0.29 %.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 22.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 108.9 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 86.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي))، أمس، عند مستوى 9344.05 نقطة متراجعاً هامشياً بنسبة 0.20 %.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 205.5 ملايين درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 87.7 مليون درهم، ثم ((الدار العقارية)) بسيولة 79.7 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الفجيرة لصناعات البناء 14.8 %، وجلفار 6.4 %، وبيور هيلث القابضة 3.3 %، وبالمز الرياضية 3.3 %.

أداء أسبوعي

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 7.12 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.3 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و1.78 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على أكثر من 1.8 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 114.7 ألف صفقة.

وفي 5 جلسات، ارتفع في سوق دبي أسهم الرمز كوربوريشن 14.3 %، ودبي التجاري 5.7 %، وأرامكس 3.8 %، وتيكوم 3.65 %، وتبريد 3.1 %، وزاد إعمار العقارية 2.8 %، ووطنية إنترناشيونال 2.3 %، وإعمار للتطوير 1.9 %.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم إي أس جي 21.9 %، والإمارات لقيادة السيارات 8.2 %، وجلفار 4.5 %، والجرافات البحرية 4.4 %، وبيور هيلث القابضة 3.1 %.

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