تعاون بين «إينوك» و«ميرسك» لتدريب الكوادر المستقبلية

وقعت مجموعة ((اينوك))، الشركة العالمية المتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع شركة التدريب العالمية ((ميرسك للتدريب))، وذلك بهدف التعاون على تطوير مهارات الكوادر المستقبلية اللازمة لدعم اقتصاد الطاقة.

وقعت مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لمجموعة ((اينوك)) بدبي، وتهدف إلى توفير التدريب المهني المناسب وصقل المهارات اللازمة لتلبية المتطلبات الناشئة لقطاع الطاقة ودعم حركة التحول الأخضر.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((اينوك)): ((نجحت ((اينوك)) على مدار الأعوام الثلاثين الماضية بالتحول إلى مجموعة عالمية متكاملة تزاول أعمالها على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. وتماشياً مع نهجنا القائم على مفهوم ((طاقة ملهمة))؛ يسعدنا التعاون مع ((ميرسك للتدريب)) للارتقاء بقدرات القوى العاملة في قطاع الطاقة ومواكبة احتياجاته المتطورة، إذ تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا في تطوير كوادر عمل شاملة تدعم التحول العالمي المتسارع نحو الطاقة النظيفة)).

وأضاف: ((نعمل في مجموعة ((اينوك)) على تطوير العديد من المرافق والقدرات عالمية المستوى لضمان حصول موظفينا على أفضل المهارات. وتعد هذه الاتفاقية عنصراً رئيسياً في تدريب الكوادر في قطاع الطاقة، ودعم التحول الذي يشهده هذا القطاع في دولة الإمارات، والمضي قدماً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)).

وقال ديفيد سكوف، الرئيس التنفيذي لشركة ((ميرسك للتدريب)): ((تزاول ((ميرسك للتدريب)) نشاطها في دولة الإمارات منذ عام 2014، وتعد مذكرة التفاهم هذه خطوة محورية في مساعينا لدعم قطاع الطاقة في بناء قدرات عالمية وتقديم حلول مبتكرة. ونلتزم بالتعاون مع ((اينوك)) لدعم القوى العاملة في اكتساب المهارات والخبرات التي يحتاجونها للعمل وفق أعلى مستويات الكفاءة والأمان)).

وقال فيجاي رانجاتشاري، رئيس قسم النمو العالمي في ((ميرسك للتدريب)): نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تأسيس مراكز للتميز تساهم في تطوير قدرات القوى العاملة، والارتقاء بمهاراتها، وزيادة تنوعها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز