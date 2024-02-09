%40 ارتفاع أرباح «الدار» إلى 4.4 مليارات درهم في 2023

حققت الدار العقارية زيادة 40 % في صافي الأرباح على أساس سنوي لتصل إلى 4.416 مليارات درهم في 2023 مقارنة بنحو 3.144 مليارات 2022. وسجلت الدار للتطوير في الربع الرابع من 2023 أعلى مبيعات ربعية لها على الإطلاق، حيث بلغت 8.5 مليارات درهم، مع وصول مبيعات المجموعة للعام بأكمله إلى مستوى قياسي قدره 27.9 مليار درهم، كما تضاعفت الإيرادات التراكمية للمجموعة لتبلغ 36.8 مليار درهم.

وارتفعت إيرادات الدار للتطوير في الربع الرابع 2023 بنحو 37 % على أساس سنوي إلى 2.4 مليار درهم مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخريطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة، كما ارتفعت إيرادات العام بأكمله 19 % على أساس سنوي إلى 8.3 مليارات درهم. ووصلت مبيعات المجموعة في الربع الرابع 2023 إلى 8.5 مليارات درهم، بنمو 65 % مسجلةً أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق.

وأطلقت ((الدار)) 14 مشروعاً جديداً مع دخول ناجح إلى أسواق دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى حضور راسخ في أبوظبي، حيث شهدت المشاريع طلباً قوياً من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ويشكل المشترون الدوليون والمقيمون 66 % تمثل 16 مليار درهم من مبيعات الشركة في الإمارات وحققت الدار للاستثمار نمواً في الإيرادات 40 % .

أسس قوية

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس الإدارة: ((تساهم الأسس القوية للاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال المحفزة والداعمة للنمو في توفير الظروف المواتية لازدهار سوق العقارات. ونجحت الدار من خلال منصة أعمالها في تسريع وتيرة نموها التحولي في 2023 لتسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح، كما أطلقت العديد من المشاريع الجديدة)).

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لـ((الدار)): ((على مدار السنوات الخمس الماضية، حققت أعمالنا نمواً كبيراً، حيث ارتفعت مبيعات المشاريع التطويرية في 2023 بمقدار 10 أضعاف عن 2018، كما ارتفع إجمالي قيمة أصول محفظة الدار من العقارات الاستثمارية بأكثر من 50 %)).

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