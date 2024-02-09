«الاتحادية للضرائب» تحوز شهادة «آيزو» في الابتكار

حصل نظام الهيئة الاتحادية للضرائب لإدارة الابتكار على اعتماد دولي جديد لتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتحسين فاعلية وكفاءة إدارة الابتكار، وتسلمت الهيئة شهادة ((آيزو 56002:2019)) لاعتماد المعيار الدولي لنظامها لإدارة الابتكار، وذلك تزامناً مع مشاركة الهيئة في فعاليات ((شهر الإمارات للابتكار 2024)).

وذكرت الهيئة أن حصولها على شهادة الآيزو لاعتماد المعيار الدولي لنظامها لإدارة الابتكار جاء بعد قيام خبراء الجهة المانحة للشهادة بتنفيذ مراحل التدقيق على النظام، والتحقق من دقة جميع الإجراءات المرتبطة بالنظام، وتم اجتياز عمليات التدقيق بنجاح، مؤكدة أن هذا النظام الذي تم اعتماده يوفر إطاراً فعالاً لدفع الابتكار، وتقييم أداء الابتكار بالهيئة الاتحادية للضرائب، وضمان دعم برامج التغيير التنظيمي.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: يعزز حصول الهيئة على شهادة الآيزو في نظام إدارة الابتكار مستوى الثقة في أنظمة الهيئة بصفة عامة، وخصوصاً فيما يتعلق ببيئة الابتكار وتطورها، وفي الوقت ذاته يعكس حرص الهيئة على ترسيخ بيئة مؤسسية تحفز الأفكار الإبداعية والمبتكرة، وتضمن بناء قدرات ومواهب الموظفين المبتكرين للإسهام في إيجاد حلول فعالة للتحديات والفرص المتاحة، إضافة إلى اتباع أساليب ابتكارية لتحقيق التنوع المالي المستدام للدولة وللأجيال القادمة. وأضاف: تكثف الهيئة جهودها للتحسين المستمر وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين وتوفير العوامل الملائمة للامتثال الذاتي.

من جانبه، قال جاسم الحداد، رئيس فريق الابتكار في الهيئة الاتحادية للضرائب: يؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية في مجال الابتكار المؤسسي أن الهيئة تمتلك بنية متميزة في قطاع الابتكار وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، حيث يؤكد تطبيق معيار ((آيزو 56002:2019)) الدولي أن الهيئة تمكنت من إنشاء وتنفيذ وصيانة نظام فعال وآمن لإدارة الابتكار، للاستفادة منه في تطوير عملياتها والتحسين المستمر للنظام، ما يساعد على تطوير حلول جديدة لتلبية احتياجات المتعاملين والمعنيين في القطاع الضريبي.

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