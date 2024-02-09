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معرض «لمسات وطنية» في رأس الخيمة ينطلق الجمعة

2/9/2024 7:21:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن إطلاق معرض ((لمسات وطنية)) بنسخته الثامنة خلال الفترة من 16 فبراير الجاري وحتى 3 مارس. ويهدف المعرض إلى دعم وترويج المشاريع ضمن فئتين، رخص الغد المنزلية، والرخص التجارية الصادرة عن الدائرة، كما يهدف إلى إبراز الصناعات الإبداعية تحت مظلة واحدة.

وأكدت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن تنظيم هذا المعرض يأتي استمراراً لجهود اقتصادية رأس الخيمة للاستخدام الأمثل للمعارض كإحدى أفضل منصات الترويج والتسويق التي تدعم رواد الأعمال، كما يوفر المعرض العديد من الأنشطة والفعاليات والمنتجات، فضلاً عن كونه فرصة متميزة للتسوق وقضاء أوقات مميزة مع العائلة والأصدقاء، وسيضم المعرض في هذه النسخة مشاركة 60 رخصة تجارية.

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