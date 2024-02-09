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موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل مع نظرة مستقبلية سلبية

2/9/2024 7:21:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل، الجمعة، مشيرة إلى مخاطر سياسية ومالية على البلاد من جراء الحرب التي تخوضها مع حركة (حماس).

وذكرت موديز أن تأثير الصراع يثير مخاطر سياسية ويضعف المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل وقوتها المالية في المستقبل المنظور.

وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2"، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية، ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وقالت موديز في بيان: "في حين أن القتال في غزة قد يتراجع أو يتوقف فإنه لا يوجد حالياً اتفاق على إنهاء العمليات القتالية بشكل دائم ولا يوجد اتفاق على خطة أطول أمداً من شأنها استعادة الأمن لإسرائيل بشكل كامل وتعزيزه في نهاية المطاف".

وتتوقع الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب وأن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريباً بحلول نهاية هذا العام.

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