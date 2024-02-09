مركز: زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا
التاريخ
2/9/2024 7:21:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض إن زلزالاً بقوة 5.1 درجة هز جنوب كاليفورنيا الجمعة.
وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات تحت سطح الأرض.
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