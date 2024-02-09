عبدالله بوزنجال المحلل والمعلق التلفزيوني: المحترفات رفعن سقف التحديات في «طائرة عربية السيدات 2024»

قدم المعلق والمحلل التلفزيوني في قناة الشارقة الرياضية عبدالله بوزنجال رؤية تحليلية نقدية للأدوار التمهيدية وتوقعاته لمواجهات الأربعة الكبار في نصف نهائي منافسات كرة الطائرة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً بنسختها السابعة، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.

روح نبيلة وتوجيهات سامية

وقال بوزنجال إن وجود المحترفات في معظم الفرق التي شاركت في النسخة السابعة كان علامة فارقة رفعت من سقف التحديات التنافسية وسط اللاعبات وفرق البطولة، وبات الأداء احترافياً وممتعاً تسوده الروح الرياضية العالية في جميع الأوقات، أي أن قوة الأداء والندية والجدية التنافسية لم «تفسد للود قضية»، وكانت الروح الرياضية هي السائدة، وهو ما وجهت به قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بناتها اللاعبات في حفل تدشين النسخة السابعة التي تقام برعاية كريمة من سموها.

تطور المواطنات

وحول مستويات اللاعبات المحليات «المواطنات» في جميع الفرق المشاركة في البطولة، يقول بوزنجال: «اللاعبات المواطنات المشاركات في النسخة السابعة من هذه البطولة قدمن مستويات تقارب مستويات المحترفات، ووضح تماماً أنهن اكتسبن منهن خبرات تنافسية كبيرة، وتبين ذلك من خلال الدور التمهيدي وربع النهائي، كلها مستويات تؤكد تطور كرة الطائرة العربية وتقدم مستويات متميزة في هذه النسخة».

محترفات مصريات

ووصف بوزنجال مستوى اللاعبات المصريات المرشحات بقوة للفوز بلقب النسخة الحالية بقوله: «أقل ما توصف به جميع اللاعبات المصريات أنهن محترفات مصريات يقدمن مستويات رائعة لا تقل عن مستويات اللاعبات المحترفات الأجنبيات في البطولة، وهو ما جعلهن المرشحات بقوة للتتويج باللقب، خاصة بعد فوزهن السهل أمس الجمعة على فريق تل درة السوري».





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