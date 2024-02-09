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الصين تدخل عام التنين بألعاب نارية واحتفالات

2/9/2024 7:21:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دخلت الصين، الجمعة، عاماً جديداً، وفقاً للتقويم القمري التقليدي، مع انتهاء عام الأرنب والدخول في عام التنين.

ويعد التنين رمزاً شعبياً في الصين. ووفقاً للخرافات، يرمز التنين إلى القوة والحظ، ولذلك تشتهر أعوام التنين في الصين بإنجاب أطفال.

ويحتفل معظم الصينيين بالعام الجديد مع عائلاتهم، وهو ما يؤدي إلى موجة كبيرة من رحلات السفر في مختلف أنحاء الصين. وواجهت رحلات هذا العام اضطرابات بسبب بداية طقس شتوي قارس في وسط الصين.

ويجري الاحتفاء باحتفالات العام الجديد بشكل تقليدي أمام وجبات عشاء شهية أثناء مشاهدة الحفل السنوي للعام للجديد على التلفزيون الرسمي.

وعادة ما يستخدم الصينيون زينة تكتسي باللون الأحمر على أبواب منازلهم في هذا الوقت من العام، على أمل أن يجلب ذلك الازدهار والحظ لمنازلهم. وتعد المظاريف الحمراء التي تحتوي على المال هدية شائعة بهذه المناسبة، حيث يرمز اللون الأحمر إلى الحظ.

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