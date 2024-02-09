طبيبة سبورتنج المصري تعالج لاعبة أكاد عنكاوا العراقي منافستها في «طائرة عربية السيدات 2024»

تجسيداً للروح الرياضية بين الفرق المشاركة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، هبت طبيبة سبورتنج المصري نادين الشيمي لمعالجة نورما إسحق، لاعبة أكاد عنكاوا العراقي، بعد إصابتها في كاحلها الأيسر أثناء مباراتهما مع فريق الشارقة الإماراتي، وهي لفتة إنسانية طيبة وروح رياضية عالية وجدت إشادة وصدى من جميع الفرق ومتابعي مواجهة الشارقة وأكاد عنكاوا العراقي.

سلوك نبيل

بدورها أعربت نورما إسحق، لاعبة أكاد عنكاوا العراقي، عن شكرها وتقديرها لطبيبة سبورتنج نادين الشيمي، ووصفت سلوكها بالنبيل والمتوقع في مثل هذه البطولات التي تحمل روح الإخاء والمحبة، وهو تجمع رياضي نبيل يجمع الأشقاء العرب.

وصية «الوالدة»

وقالت نورما، لاعبة أكاد عنكاوا العراقي: «إن جميع اللاعبات والمشاركات في البطولة يضعن وصية «الوالدة» سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حول الروح الرياضية والمحبة ونبل العطاء نصب أعينهن، وهي توجيهات سامية جسدتها جميع المشاركات في هذه البطولة، منهن الدكتورة المصرية النبيلة التي لم تتعامل معي بصفتي منافسة متوقعة لها في المربع الذهبي».





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