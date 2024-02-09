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مسؤولون: طائرات مسيَّرة تهاجم البنية التحتية في خاركيف الأوكرانية

2/9/2024 7:21:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال مسؤولون إن طائرات مسيرة هاجمت البنية التحتية المدنية داخل وبالقرب من مدينة خاركيف ثاني كبرى مدن أوكرانيا في وقت متأخر الجمعة.

وقال حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف، على تطبيق الرسائل تيليجرام، إن الطائرات المسيرة دمرت البنية التحتية المدنية في منطقة نيميشليانسكي بالمدينة. ورأى مراسلون توهجاً للنيران فوق المدينة.

وقال فيكتور تيريشينكو، كبير المسؤولين العسكريين في فيليكي بورلوك، وهي بلدة تقع شرقي خاركيف، إن الطائرات المسيرة دمرت مستشفى ومطعماً.

وتتعرض خاركيف لهجمات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، وكانت هدفاً متكرراً للهجمات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وفي مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود، قال الحاكم الإقليمي إن هجوماً بطائرة مسيرة أدى إلى إصابة شخص.

وأفادت أنباء بمقتل ثلاثة أشخاص في وقت سابق، أمس، من جراء قصف على قرية في منطقة سومي الواقعة على الحدود مع روسيا والتي تتعرض لهجمات روسية يومية.

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