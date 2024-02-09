الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق
التاريخ
2/9/2024 7:21:15 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلاً عن مصدر عسكري سوري أن الغارات الجوية انطلقت من هضبة الجولان المحتلة، وتسببت في "وقوع بعض الخسائر المادية".
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN09022024000110011019ID1107834683
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.