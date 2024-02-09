الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق

أعلنت وسائل إعلام رسمية سورية، أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل على ريف دمشق.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلاً عن مصدر عسكري سوري أن الغارات الجوية انطلقت من هضبة الجولان المحتلة، وتسببت في "وقوع بعض الخسائر المادية".

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