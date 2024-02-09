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بوريل: الخطة الإسرائيلية لمهاجمة رفح في جنوب قطاع غزة تثير القلق

2/9/2024 7:21:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، أن الخطة الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح، آخر ملاذ للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة، "تثير القلق".

وكتب بوريل على منصة إكس أن "المعلومات التي تتحدث عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح تثير القلق"، مضيفاً أن "هذا الأمر ستكون له تداعيات كارثية، تفاقم الوضع الإنساني الكارثي أصلاً، فضلاً عن
خسائر لا تحتمل في صفوف المدنيين".

وأضاف أن "1,4 مليون فلسطيني موجودون حالياً في رفح، من دون مكان آمن يتوجهون إليه، يواجهون الجوع".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر جيشه، الجمعة، بإعداد "خطة لإجلاء" المدنيين من رفح، مع خشية الولايات المتحدة والأمم المتحدة من هجوم محتمل لإسرائيل على هذه المدينة التي تشكل ملاذاً أخيراً للنازحين من الحرب في قطاع غزة.

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل و(حماس) في السابع من أكتوبر، تتجه الأنظار إلى رفح القريبة من الحدود مع مصر، والتي تؤوي أكثر من مليون نازح فرّوا من الدمار والمعارك في باقي مناطق القطاع المحاصر.

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