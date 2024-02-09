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البرلمان العربي يؤكد على توحيد المواقف العربية وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الأشقاء الفلسطينيين

2/9/2024 7:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد البرلمان العربي أن هذه اللحظة الفارقة التي تمر بها القضية الفلسطينية تحتاج إلى توحيد المواقف العربية وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الأشقاء في دولة فلسطين.


وثمن البرلمان العربي في بيان اليوم الجمعة، مبادرة المملكة العربية السعودية بدعوة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لعقد اجتماع تشاوري يضم وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.


وأكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي دعم البرلمان العربي لمخرجات هذا الاجتماع التشاوري، الذي شدد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


كما أكد على أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، مجددا دعمه لكل خطوة عربية تصب في اتجاه وقف هذه المجازر التي لم يشهدها العالم في التاريخ الحديث.

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