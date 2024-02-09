الاحتلال يقصف مدينة غزة بعشرات القذائف المدفعية

الاحتلال يقصف مدينة غزة بعشرات القذائف المدفعية
التاريخ
2/9/2024 7:11:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة بعشرات القذائف المدفعية وتلقي قذائف دخانية.
ومنذ 11 يوما، تدور اشتباكات ضارية في الأحياء الغربية والجنوبية لمدينة غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
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