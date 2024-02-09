Saturday, 10 February 2024 03:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقصف مدينة غزة بعشرات القذائف المدفعية

2/9/2024 7:11:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة غزة بعشرات القذائف المدفعية وتلقي قذائف دخانية.


ومنذ 11 يوما، تدور اشتباكات ضارية في الأحياء الغربية والجنوبية لمدينة غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

MENAFN09022024000208011052ID1107834660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث