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جاهة آل الخصاونة وآل الهياجنة - صور

2/9/2024 7:11:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توجهت جاهة كريمة من آل الخصاونة اليوم الجمعة، إلى آل الهياجنة لطلب يد ابنتهم نادين هياجنة لابنهم بشار الخصاونة.

وطلب باسم الجاهة السيد محمد باشا الخصاونة، فيما رد آل الهياجنة بالقبول.

وحضر الجاهة الكريمة عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء.

ألف مبارك للعروسين.
















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