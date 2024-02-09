جاهة آل الخصاونة وآل الهياجنة - صور

جاهة آل الخصاونة وآل الهياجنة - صور
التاريخ
2/9/2024 7:11:05 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توجهت جاهة كريمة من آل الخصاونة اليوم الجمعة، إلى آل الهياجنة لطلب يد ابنتهم نادين هياجنة لابنهم بشار الخصاونة.
وطلب باسم الجاهة السيد محمد باشا الخصاونة، فيما رد آل الهياجنة بالقبول.
وحضر الجاهة الكريمة عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء.
ألف مبارك للعروسين.
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