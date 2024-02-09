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سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية

2/9/2024 7:11:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا.
كما تم الآن إطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في مقاطعات نيكولاييف وأوديسا وخاركوف.


ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

RT

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