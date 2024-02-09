سماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا جنوب أوكرانيا.
كما تم الآن إطلاق صافرات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في مقاطعات نيكولاييف وأوديسا وخاركوف.
ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
RT
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