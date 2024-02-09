الأعيان يواصل مؤتمره بشأن متابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل مجلس الأعيان في منطقة البحر الميت، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمره بشأن متابعة سياسات البيئة والنقل والبطالة، الذي تُنظمه لجنة مشتركة تضم 9 لجان دائمة في المجلس بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية في عمّان.



ويهدف المؤتمر، الذي يختتم أعماله يوم غد السبت، لمتابعة مخرجات التغير المناخي وتوصيات قطاع النقل والتغلب على البطالة، وذلك استجابة لورقة سياسات بحثية، تبناها مجلس الأعيان، بعد مؤتمره "اقتصاديات تغير المناخ - فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ".



وعرضت جلسات المؤتمر كل من وزارات الزراعة النقل والمياه والري، إضافة إلى أمانة عمّان الكبرى، مصفوفة تتضمن الأولويات الوطنية من احتياجات الوزارات وأذرعها، إلى جانب المشاريع الوطنية.



وقدم المصفوف عن وزارة الزراعة، مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، وعن النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري مدير عام الهيئة المهندس عبد الرحيم الوريكات، وعن وزارة المياه أمين عام وزارة المياه الدكتور جهاد محاميد، وعن الأمانة المهندسة نسرين الداوود.



وأدار أولى جلسات اليوم النقاشية، رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس العين الدكتور ياسين الحسبان، الذي تحدث عن أهمية تطبيق ما تتضمنه السياسات والمصفوفات بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والحد من البطالة.

وتناولت الجلسة الثانية، التي أدارتها رئيس لجنة التربية والتعليم الدكتورة محاسن الجاغوب، قطاع النقل، حيثُ تحدثت العين الجاغوب عن أهمية تطوير وتنظيم قطاع النقل العام.



وتضمنت الجلسة، التي حضرتها وزيرة النقل وسام التهتموني، وأمين عام الوزارة بالوكالة المهندس أسامه كرادشة، عرضاَ لأهم مشاريع الوزارة ومبادراتها، التي تهدف إلى توفير نقل منتظم وآمن ومستدام.