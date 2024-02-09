وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في عمان

وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في عمان
التاريخ
2/9/2024 3:14:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان والشرطة، اليوم مع حريق شبَّ داخل شقة سكنية في منطقة وادي السير.
وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه نتج عنه وفاة طفلين.
وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.
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