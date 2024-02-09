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وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في عمان

2/9/2024 3:14:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان والشرطة، اليوم مع حريق شبَّ داخل شقة سكنية في منطقة وادي السير.

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه نتج عنه وفاة طفلين.

وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

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