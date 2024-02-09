السفير الروسي لدى بريطانيا: لندن تتجنب أي حديث معنا حول أوكرانيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أن بريطانيا منخرطة في حوار مع روسيا حول الشرق الأوسط والمناخ، ولكنها تتجنب بحث الأزمة الأوكرانية.



وقال كيلين في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية: "نحن نبحث الآن بعض الأمور مع المسؤولين والسياسيين(البريطانيين) مثل الشرق الأوسط، والمناخ، وما إلى ذلك. ولكنهم يتجنبون بحرص أي مفاوضات حول أوكرانيا، وخاصة حول كيفية انتهاء كل هذا".

وأشار الدبلوماسي إلى أنه "على الأقل الآن لا يقولون إن كل تصريحاتنا هي أكاذيب ودعاية. لقد بدأوا في الإصغاء، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات".



وأعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الأسبوع الماضي أنه يتعين على العالم أن يزيد من مساعداته لكييف، لأنه لا يمكن تقبل انتصار روسيا في الصراع مع أوكرانيا.



وفي منتصف يناير، أعلنت الحكومة البريطانية زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى 2.5 مليار جنيه استرليني في عام 2024.



وفي الفترة 2022-2023، قدمت لندن لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.9 مليار دولار) سنويا.

RT