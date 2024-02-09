Saturday, 10 February 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السفير الروسي لدى بريطانيا: لندن تتجنب أي حديث معنا حول أوكرانيا

2/9/2024 3:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين أن بريطانيا منخرطة في حوار مع روسيا حول الشرق الأوسط والمناخ، ولكنها تتجنب بحث الأزمة الأوكرانية.


وقال كيلين في مقابلة مع قناة "روسيا-24" التلفزيونية: "نحن نبحث الآن بعض الأمور مع المسؤولين والسياسيين(البريطانيين) مثل الشرق الأوسط، والمناخ، وما إلى ذلك. ولكنهم يتجنبون بحرص أي مفاوضات حول أوكرانيا، وخاصة حول كيفية انتهاء كل هذا".
وأشار الدبلوماسي إلى أنه "على الأقل الآن لا يقولون إن كل تصريحاتنا هي أكاذيب ودعاية. لقد بدأوا في الإصغاء، لكنهم لم يتوصلوا بعد إلى استنتاجات".


وأعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الأسبوع الماضي أنه يتعين على العالم أن يزيد من مساعداته لكييف، لأنه لا يمكن تقبل انتصار روسيا في الصراع مع أوكرانيا.


وفي منتصف يناير، أعلنت الحكومة البريطانية زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى 2.5 مليار جنيه استرليني في عام 2024.


وفي الفترة 2022-2023، قدمت لندن لأوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.9 مليار دولار) سنويا.

RT

MENAFN09022024000208011052ID1107834481

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث