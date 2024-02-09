مطالب بإنشاء أو استئجار مركز صحي جديد في منطقة بشرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب مواطنون، مديرية صحة إربد، بإنشاء أو استئجار مركز صحي شامل وجديد لمنطقة بشرى عوضا عن المركز الأولي الموجود حالياً؛ لعدم تلبيته للخدمة الصحية المطلوبة لأبناء المنطقة.



وقالت عضو مجلس محافظة اربد عن منطقة شرق إربد آيات جرادات اليوم الجمعة، إن المركز الموجود حاليا قديم ومتهالك ويعاني من سوء البنية التحتية والرطوبة لقدم إنشائه وعدم صيانته، حتى أن بعض جدرانه وأسقفه تعرضت للتصدع والتشقق، مؤكدة أن الحاجة باتت ملحة لتحديثه وتطويره واستبداله بمكان مناسب وملائم من حيث المواصفات الهندسية والفنية لتوفير الرعاية الطبية المثلى لجميع المرضى والمراجعين.



وأضافت، أن هناك قطعة أرض من مخصصات مديرية إربد الأولى تصل مساحتها لسبعة دونمات حاول مجلس المحافظة تخصيصها لبناء مركز صحي شامل لأبناء المنطقة، إلا أن مديرية التربية، رفضت ذلك بحجة تخصيص تلك القطعة لبناء مدرسة مهنية، لافتة إلى أن المركز الصحي لا يحتاج الا لدونمين في ابعد تقدير لإنشائه.



وزادت، أن مجلس المحافظة حاول أيضا استئجار مبنى جديد إلا أنه اصطدم بعدم وجود مخصصات مالية لذلك، حيث إن المستند المالي المخصص لا يتجاوز 3000 دينار، وأقل مبنى يصلح لذلك يصل إيجاره إلى 5000 دينار، مؤكدة أن المركز يخدم عددًا كبيرًا من سكان المنطقة واللاجئين السوريين.