Saturday, 10 February 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة و5 إصابات بحادث تصادم في الأغوار الشمالية

2/9/2024 3:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص، وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، جراء حادث تصادم مركبة خصوصي، ومركبة "بكب" في منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.


وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي الدكتور مؤيد الشكور إن الطواقم الطبية بالمستشفى تعاملت مع مصابي الحادث بعد إخلائهم من قبل كوادر الدفاع المدني.


وبين، أن أحد مصابي الحادث توفي متأثراً بإصابته، فيما إصابة إحدى الحالات حرجة وجرى إدخالها للعناية الحثيثة، وحالة بقية المصابين مستقرة.

MENAFN09022024000208011052ID1107834479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث