وفاة و5 إصابات بحادث تصادم في الأغوار الشمالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي شخص، وأصيب 5 آخرون، اليوم الجمعة، جراء حادث تصادم مركبة خصوصي، ومركبة "بكب" في منطقة المشارع بلواء الأغوار الشمالية.



وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح الحكومي الدكتور مؤيد الشكور إن الطواقم الطبية بالمستشفى تعاملت مع مصابي الحادث بعد إخلائهم من قبل كوادر الدفاع المدني.



وبين، أن أحد مصابي الحادث توفي متأثراً بإصابته، فيما إصابة إحدى الحالات حرجة وجرى إدخالها للعناية الحثيثة، وحالة بقية المصابين مستقرة.