مصر: الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل بحل الدولتين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مصر أن أية محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وشددت الرئاسة المصرية في بيان، اليوم الجمعة، على أن الجانب المصري ضغط بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول المساعدات إلى القطاع، لكن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل الذي تكرر 4 مرات، حال دون إدخال المساعدات.



كما أكدت الرئاسة في بيان أنه منذ اللحظة الأولى، فتحت مصر معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من داخل مصر نفسها أو من جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش الواقع بالقرب من قطاع غزة.



جاء بيان الرئاسة تعليقًا على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، بشأن الأوضاع في غزة، مؤكدة توافق المواقف واستمرار العمل المشترك مع واشنطن بشأن التوصل لتهدئة في القطاع، ووقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية.



بترا