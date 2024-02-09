السفير الأردني لدى الدوحة: وصول النشامى ومنتخب قطر لنهائي آسيا إنجاز للكرة العربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد السفير الأردني لدى الدوحة، زيد مفلح اللوزي، أن وصول منتخبي الأردن وقطر لنهائي كأس آسيا قطر 2023، يعتبر إنجازا كبيرا للكرة العربية في قارة آسيا.



وأوضح السفير اللوزي، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الجمعة، أن الكأس ستكون عربية في نهاية الأمر وهو أمر تمناه على المستوى الشخصي قبل انطلاق البطولة، لما للأمر من قيمة في إظهار المكانة العربية لكرة القدم بالقارة الآسيوية، واصفا ذلك بالأمر الذي يثلج الصدر، خصوصا وأنه منذ العام 2007 لم يصل منتخبان عربيان للنهائي.



وأثنى اللوزي على التنظيم القطري للبطولة، مؤكدا أن قطر أجادت من قبل بتنظيم بطولة كأس العالم قطر 2022، وقدمت نسخة استثنائية حازت على استحسان العالم وسخرت فيها كل مقومات النجاح للتنظيم من مرافق وملاعب ووسائل نقل مميزة، وهو أمر جعل من قطر عاصمة رياضية عالمية تنجح بسهولة في استضافة البطولات الأخرى، مشيرا إلى تمرس الكوادر القطرية بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية، لذلك فإن التنظيم المميز ليس بغريب على قطر قياسا بأكثر بطولة رياضية وهي كأس العالم.



ونوه اللوزي بالاهتمام القطري بالرياضة وتنظيم البطولات المختلفة، مشيرا إلى أنه سنحت له الفرصة للاطلاع على رزنامة الموسم الرياضي (2023 - 2024)، ولاحظ وجود أكثر من ثمانين بطولة في قطر على المستويات العالمية والقارية والإقليمية وهو أمر يسعد الجميع.



وتمنى السفير التوفيق لدولة قطر في مواصلة النجاحات بتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة.



وأرجع الحضور الجماهيري المميز للمنتخب الأردني إلى الاهتمام الكبير بالرياضة في الأردن، في الوقت ذاته إلى أن هناك تنسيقا تاما مع الجانب القطري بخصوص الجماهير وهو ما سهل ويسهل على الجماهير الحاضرة من الأردن الدخول للمباريات. كما أشاد بالمساندة الكبيرة للمنتخب من أبناء الجالية الأردنية في قطر.