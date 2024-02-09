الأسرة النيابية تلتقي عاملات بالموقع الأثري للبترا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتورة زينب البدول، نساء عاملات بالموقع الأثري للبترا، لمناقشة البدائل والفرص المتاحة لهن وفق القوانين والأنظمة.



وقالت البدول، بحضور مفوض التنمية المستدامة لسلطة إقليم البترا الدكتورة فاطمة الهلالات، إن هذا اللقاء يأتي لتلمس قضايا المرأة في إقليم البترا، ومناقشة البدائل والفرص المتاحة للعاملات في القطاع السياحي بشكل غير منظم.



وأكدت البدول ضرورة قوننة وتنظيم الأعمال والأنشطة التجارية للفئات كافة خصوصا العاملين بشكل غير منظم.



كما طالبت، سلطة إقليم البترا بضرورة تعويض تلك الفئة، وإعادة تأهيلها وتذليل العقبات وصولا إلى الإدماج المنظم بالقطاع السياحي، بما يحقق الأهداف المطلوبة التي تخدم أبناء البترا.



من جهتهن أكدت أعضاء "لجنة المرأة النيابية" رهق الزواهرة ، المهندسة عبير الجبور، أسماء الرواحنة، هادية السرحان، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل سلطة إقليم البترا والحكومة لإيجاد الحلول الواقعية وتعويض الفئات التي كانت تعمل في الموقع الأثري، خلال الفترة السابقة.



وشددن على ضرورة تنفيذ برامج الوعي والتمكين لنساء أم صيحون واقتراح الفرص والبدائل لتعزيز أدوارهن وفرصهن الاقتصادية بشكل قانوني ومنظم.

وأكدت اللجنة بعد الاستماع لآراء ومقترحات النساء المشاركات باللقاء، أنها ستتابع تنفيذ المقترحات والتوصيات التي دار النقاش حولها.



من جانبها، قالت الهلالات إن سلطة إقليم البترا، وفي سياق الخطة القائمة حاليا لتنظيم الموقع الأثري، قد وضعت باعتبارها عددا من الإجراءات لتأهيل وتشغيل الشباب والمرأة في أم صيحون وتوفير الفرص والبدائل الممكنة، مؤكدة حرص السلطة على تحسين الواقع المعيشي والتنموي للمجتمعات كافة، وخصوصا مجتمع أم صيحون، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.