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القسام تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

2/9/2024 3:14:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الإجهاز على 7 جنود من جيش الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.
وقالت كتائب القسام ، في بيان لها مساء الجمعة إنّ تمكن المجاهدين تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال و الإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.




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