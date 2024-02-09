القسام تعلن الإجهاز على 7 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الإجهاز على 7 جنود من جيش الاحتلال في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.
وقالت كتائب القسام ، في بيان لها مساء الجمعة إنّ تمكن المجاهدين تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في مجموعة من جنود الاحتلال و الإجهاز على 7 جنود من نقطة الصفر في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس وعاد المجاهدون إلى قواعدهم بسلام.
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