الزرقاء: هيئة إدارية جديدة لنادي أسرة القلم الثقافي بالتزكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختارت الهيئة العامة لنادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، هيئة إدارية جديدة للنادي بالتزكية، وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الجمعة في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء بإشراف مدير الثقافة محمد الزعبي.
وبعد قراءة التقريرين المالي والإداري للنادي وإقرارهما، تم التوافق على اختيار عامر سمارة رئيساً للنادي، وكذلك الأعضاء التالية أسماؤهم: عدنان فارس، وعز الدين أبو حويلة، وحلا سويدات، وجمال أبو دية، ومحمد فاروق، وناصر ناصر، ويوسف زغلول، ومعتصم السلوادي.
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