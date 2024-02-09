صحيفة ألمانية: الناتو يريد تولي تنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية نقلا عن مصادر أن حلف "الناتو" يريد تولي تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا خوفا من التغيير المحتمل للسلطة في واشنطن وتوقف الدعم لكييف.وأوردت الصحيفة أنه"من الواضح أن قيادة الناتو تعتقد أنه من المستحسن دمج صيغة رامشتاين، المعروفة أيضا باسم مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا، في هياكل الناتو بحجة حماية نفسها من التغيير المحتمل للسلطة في واشنطن، فيما تم هذا الأسبوع مناقشة هذا الاحتمال لأول مرة بين الدول الأعضاء في الناتو".



وذكرت نقلا عن دبلوماسيين وممثلي الحكومات الغربية: "لقد بدأ تغيير جوهري في المسار داخل الناتو حيث يقوم التحالف بإعداد خطط لتولي تنسيق إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك حالة من عدم اليقين المتزايد في حلف الناتو من عدم استمرار دعم واشنطن لكييف خاصة إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، لذلك تم تطوير خطة التكامل من قبل مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيك ساليفان والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ".



ولفتت إلى أن "الحكومة الألمانية كانت مشككة بشأن المبادرة، لأن ذلك قد يعني أن الناتو يشن حربا ضد روسيا".

RT