الأوقاف تنفي تهجم مصلين على خطيب مسجد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور علي الدقامسة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تعرض خطيب مسجد غزة هاشم في منطقة البقعة التابعة للواء عين الباشا للتهجم عليه من قبل مصلين خلال خطبة وصلاة الجمعة.

وقال الدقامسة في بيان صادر عنه مساء اليوم الجمعة إن عددا قليلا من المصلين، وبعد أن أنهى الخطيب خطبته وأداء الصلاة قاموا بمحاولة التشويش والطلب من الإمام بأن يكون موضوع الخطبة عن فلسطين وغزة فقط، دون أن يكون هناك محاولة للتعرض له أو التهجم عليه.



كما أشار الى أن عنوان ومحاور الخطبة الموحدة لهذا الأسبوع تناولت فضل المسجد، علما أن خطب الجمعة منذ اندلاع العدوان الغاشم على غزة لم تخلو من الحديث عن هذا العدوان وصمود أهلنا في قطاع غزة والمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى مواصلة إقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين وغزة.

ودعت الأوقاف على لسان الدقامسة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة قبل نشر المعلومات وأخذها من مصدرها، مؤكدا أن الوزارة تنظر لوسائل الاعلام كشريك في نقل الحقيقة بكل شفافية ودقة وبعيدا عن المغالطات.