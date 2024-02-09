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الإذاعة الإسرائيلية: أميركا تستعد لفرض عقوبات على جنود إسرائيليين

2/9/2024 3:14:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على جنود إسرائيليين يعملون في الضفة الغربية.


ومنذ اندلاع الحرب على غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات؛ وهو ما أسفر عن استشهاد 341 فلسطينيا وإصابة نحو 3950 واعتقال 5755، بحسب مصادر رسمية.

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