الإذاعة الإسرائيلية: أميركا تستعد لفرض عقوبات على جنود إسرائيليين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على جنود إسرائيليين يعملون في الضفة الغربية.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات؛ وهو ما أسفر عن استشهاد 341 فلسطينيا وإصابة نحو 3950 واعتقال 5755، بحسب مصادر رسمية.
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