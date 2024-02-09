كيف يقود كبرياء المتداول وعناده إلى الخسارة في سوق الأسهم؟

MENAFN - Al-Anbaa) "هناك نوعان من الكبرياء، أحدهما جيد والآخر سيئ، الأول يمثل احترامنا لذواتنا وكرامتنا، والثاني هو خطيئة الكبرياء المميتة التي تفوح منها رائحة الغرور والغطرسة" هذا ما يقوله "جون ماكسويل" الكاتب الأمريكي المتخصص في شؤون الإدارة.

وكما يقال بالعربية فإن بعض الأمور تفصل بينها "شعرة"، ومن أهم ما يجب على المستثمر بصفة خاصة، والإنسان بصفة عامة، أن يدركه هو الحد الفاصل بين الثقة بالنفس من جهة والكبرياء المؤذي أو الاعتداد الزائد بالرأي من جهة أخرى، ففي الأولى نجاح وتطور، وفي الثانية خسارة مؤكدة.

نتائج مذهلة لصندوق تحوط

ولعل أحد أبرز الأمثلة التي يمكن ضربها في مسألة الاعتداد الزائد، أو الكبرياء والعناد في أسواق المال هو ما حدث لصندوق التحوط "لونج تيرم كابيتال مانجمنت" والذي أدى عناد وكبرياء بعض المديرين فيه إلى أزمة أطاحت باستثمارات الصندوق.

بلغت الأصول التي يديرها الصندوق عام 1998 حوالي 129 مليار دولار، واعتمد على مقاربة غريبة في الاستثمار، حيث يدفع المستثمرون 10 ملايين دولار للولوج إلى الصندوق، دون السماح لهم بسحب أموالهم لمدة ثلاث سنوات، أو حتى السؤال عن أنواع الاستثمارات التي يجريها صندوق التحوط.

وعلى الرغم من هذه القيود، استمر الكثير من المتداولين في الاستثمار معهم بفعل العوائد التي وصفت حينها بـ"المذهلة" إذ بلغت 40% في عامي 1995 و1996، إلا أن طريقة استثمار الصندوق أثارت تساؤلات في ظل غياب تام للمتابعة من جانب مالكي الأصول التي يديرها.

وحصلت الإدارة على 27% من الأرباح بعد خصم المصاريف كأموال تحوط للخسارات المستقبلية، ولذلك نجحت الشركة في توزيع عائد بنسبة 17.1% في عام 1997 والذي شهد معاناتها من أزمة عملات النمور الآسيوية، حيث كانت استثمارات الشركة في الأسواق الآسيوية كبيرة للغاية.

صدمات متتالية

والشاهد أن الصدمات التي تلقتها الشركة لم تكن في السوق الآسيوي فحسب، لكن في السوق الروسي أيضا، ففي السابع عشر من أغسطس 1998، أعلنت روسيا خفض قيمة عملتها، وعجزها عن سداد مستحقات سنداتها، وعلى الرغم من أن حساب الشركة يتضمن مخاطر مثل تلك إلا أن اقتران تلك الأزمة مع أزمة الأسواق الآسيوية جعل تدارك الأمر صعبًا للغاية.

ونتيجة لذلك، بدأت استثمارات الصندوق التي تحقق له الأرباح الكبيرة في الانهيار، مع تراجع قيمة العملات الآسيوية والروسية وعجز موسكو عن سداد ديونها، وبحلول نهاية أغسطس 1998، خسر 50% من قيمة استثماراته الرأسمالية.

وبما أن كثيرا من البنوك وصناديق التقاعد استثمرت في صندوق التحوط، فقد هددت مشاكله بدفع معظمها إلى حافة الإفلاس، ولذلك كان بنك "بير شتيرنز" أول من طالب صندوق التحوط برد استثماراته البالغة 500 مليون دولار لأنه خشي أن يخسرها مع تراجع القيمة السوقية الحاد لأصول "لونج تيرم مانجمنت"، وتوالت المطالبات بشكل سريع.

وبعد ذلك وبحلول سبتمبر 1998، أدت صفقاته المحفوفة بالمخاطر في السوق الآسيوية إلى اقترابه من الإفلاس، واضطر البنك الفيدرالي الأمريكي للتدخل لإنقاذ الصندوق الذي وصف حينها بأنه "أكبر من أن يترك ليفشل"، وهي جملة تستخدم لتوضيح النتائج الكارثية لإفلاس شركة أو صندوق أو حتى مستثمر، وذلك في ظل إدارته لأصول تقترب من 129 مليار دولار متداخلة في الكثير من أركان النظام المصرفي.

كبرياء يؤدي للخسارة

ويبدو التساؤل هنا عن دور "الكبرياء" في سقوط صندوق التحوط، ويرجع هذا إلى أن مؤسس الصندوق "جون ماريويزر" ومعه شريكاه، رفضوا باستمرار نصائح أكثر من 90% من محللي المحافظ الاستثمارية لديهم بأن استمرارهم في ضخ الأموال في استثمارات خارجية عالية المخاطرة يجعلهم عرضة ليس فقط لتغيرات أسواق الأسهم المتقلبة في الدول النامية، ولكن أيضًا لتقلبات سعر الصرف.

وخلال اجتماع بين المؤسسين والمسؤولين في الشركة في بداية عام 1998 ومع اتضاح معالم الأزمة التي يمر بها الصندوق، جدد المؤسسون رفضهم لكافة الطروحات التي دعتهم لتغيير سريع في هيكل الاستثمارات، وأكدوا أنهم "أسسوا الشركة بهذا الشكل، وسيستمرون في إدارتها بهذا الشكل".

ويذهب البعض إلى أن "كبرياء" هؤلاء المؤسسين لم يكلف الاقتصاد الأمريكي 4.2 مليار دولار قيمة خطة الإنقاذ التي نفذها 14 بنكًا أمريكيًا برعاية حكومية فقط، ولكنه ساهم بشكل غير مباشر في الأزمة المالية العالمية عام 2008، حيث رأت الكيانات الاقتصادية الكبيرة أن الحكومة لا تستطيع ترك المؤسسات الكبيرة للغاية تنهار، فكان هذا دافعاً لهم لزيادة حجم مؤسساتهم على حساب فاعليتها وكفاءتها وربما استقرارها.

نيك ليسون

ويشير "تيموثي ماكارثي" مؤلف كتاب "المستثمر الآمن" إلى أن نسبة ضئيلة من المتداولين في سوق الأسهم لديها "فضيلة تقدير النصائح"، حيث يتعامل نسبة ليست بالصغيرة في السوق على أن "الجميع أعداؤه" وبالتالي يحاول الاعتماد على علمه أو حظه أو حدسه وحده، وإذا حقق المكاسب مرة أو عدة مرات لا سيما في عمليات تداوله الأولى فغالبًا ما يكتسب كبرياء وغرورا يؤذيانه.

ويعتقد "ماكارثي" أن "الكبرياء" -بمعناه السيئ- يؤذي أكثر من 50% من المستثمرين في مرحلة أو أخرى، لا سيما هؤلاء الذين ينظرون إلى السوق بوصفها كيانًا واحدًا وليست مكانًا يتفاعل فيه الكثير من القوى والكيانات.

ويبرز اسم "نيك ليسون" دائما كأحد أهم من قادهم الكبرياء إلى الخسارة، بل والسجن في حالة "ليسون"، ففي أبريل 1992، قرر بنك "بارينجز"، الذي كان أحد أعرق البنوك الإنجليزية، فتح مكتب للعقود الآجلة والخيارات في سنغافورة، وتم تعيين "ليسون" مسؤولًا عنه.

منذ عام 1992، قام "ليسون" بصفقات مضاربة غير مصرح بها والتي حققت في البداية أرباحًا كبيرة لـ"بارينجز" بلغت 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما يمثل 10% من أرباح بارينجز السنوية في هذا العام، ولهذا حصل "ليسون" على مكافأة قدرها 130 ألف جنيه إسترليني على راتبه البالغ 50 ألف جنيه إسترليني لذلك العام.

وأخطأ البنك هنا بمكافأة هذا السلوك، فاستمر "ليسون" بالمضاربات في سوق الأسهم في سنغافورة، وبدأ يحقق الخسائر، ويخفيها عن الإدارة، حتى لا يتعرض للمساءلة نظرًا لأنه كان يرى أن طريقته هي الصحيحة وأن الإدارة ستتفهم "حيثيات" خسائره وتغفرها فور انقلابها لأرباح.

بحلول نهاية عام 1992، تجاوزت خسائر معاملات "ليسون" مليوني جنيه إسترليني، وزادت إلى 23 مليون جنيه إسترليني في أواخر عام 1993، وتضخم هذا المبلغ إلى 208 ملايين جنيه إسترليني بحلول نهاية عام 1994.

وكان "ليسون" يتبع استراتيجية "المضاعفة" وهي أنه في كل مرة يخسر فيها المال، يراهن على ضعف المبلغ الذي فقده لاسترداد المبلغ، وذلك لأن هذا الأمر أتى أكله معه، بما في ذلك مرة واحدة في عام 1993 حيث تمكن من تغطية رصيد سلبي قدره 6 ملايين جنيه إسترليني بعملية مضاربة على الخيارات المستقبلية.

سلسلة من القرارات الكارثية

وكان على ليسون أن يحافظ على سمعته باعتباره عبقريًا في التداول وسرعان ما وجد نفسه يخفي خسائره مرة أخرى، غير أنه في يناير 1995، عندما وضع ليسون صفقة بيع على المكشوف في بورصتي سنغافورة وطوكيو، مراهنًا بشكل أساسي على أن سوق الأسهم اليابانية لن تتحرك بشكل كبير، ضرب زلزال هانشين في وقت مبكر من صباح يوم السابع عشر من يناير، مما أدى إلى انخفاض الأسواق الآسيوية ومعها مراكز مضاربة "ليسون".



وحاول "ليسون" تعويض خسائره عن طريق إجراء سلسلة من الصفقات الجديدة عالية الخطورة مراهنًا هذه المرة على أن مؤشر "نيكي" سوف يحقق انتعاشًا سريعًا، غير أن رهاناته فشلت هذه المرة ليصل حجم الخسائر إلى 287 مليون جنيه إسترليني والتي تسببت في وقت لاحق في إفلاس البنك.

وترك ليسون رسالة كتب فيها "أنا آسف" وهرب من سنغافورة في الثالث والعشرين من فبراير، وبعد فراره إلى ماليزيا وتايلاند وأخيرا ألمانيا، ألقي القبض على ليسون في فرانكفورت وتم تسليمه إلى سنغافورة في العشرين من

نوفمبر 1995، ونشر مذكراته بعنوان "المتداول المارق" أو "Rogue Trader" والتي توضح بالتفصيل أفعاله، والتي أشار فيها إلى أن إعجابه الزائد بعقله ورفضه الاعتراف بالخطأ كان المقصلة التي أودت به للفشل والسجن.

ويقول "بوب لانج" أحد كبار المستشارين في عقود الخيارات في السوق الأمريكي "يخسر المستثمرون في سوق الأسهم بسبب الخوف والهلع وبسبب الطمع، ولكن أسوأ أنواع الخسائر تكون بسبب الكبرياء، لأنها غالبا ما تكون خسارة متصلة ويصعب أن يتخلص المستثمر مما يسببها وهو الكبرياء الخادع".