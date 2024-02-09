Saturday, 10 February 2024 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق المؤتمر الخليجي لجودة وسلامة الدواء والأجهزة والرعاية الطبية الأحد

2/9/2024 3:06:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
ينطلق المؤتمر الخليجي لجودة وسلامة الدواء والأجهزة والرعاية الطبية تحت وزير الصحة د.أحمد العوضي، وتنظمه إدارة تسجيل ومراقبة الادوية الطبية في الوزارة الاحد القادم 11 الجاري في فندق فورسيزون الكويت، بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يشارك وكيل وزارة الصحة لقطاع التجهيزات الطبية في المملكة العربية السعودية، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرعاية الاولية المساعد لوزارة الصحة القطرية، وعدد من ممثلي الجهات المختلفة في الكويت ودول مجلس التعاون.
كما يشارك في المؤتمر رئيس اتحاد غرف التجارة الأميركية بيت سويفت، ويقام بالشراكة الاستراتيجية مع مجلسي الأعمال الاميركي والالماني على مدار يومين لمناقشة جودة الدواء في السوق الكويتي والخليجي، إضافة إلى بحث مختلف الاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير صناعة الدواء والاجهزة ومكافحة الغش والأدوية، ما دون المستوى في الصناعة.
ويهدف المؤتمر في دورته الاولى إلى بيان أهمية حوكمة الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية في ضمان سلامة ومأمونية الدواء والأجهزة الطبية والرعاية الطبية وتعزيز الرقابة عليها، ودعم توطين صناعة الدواء والأجهزة الطبية، وبناء منصة تشاركية لعرض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول، والسعي نحو تحقيق الأمن الدوائي العربي، وإحداث نقلة نوعية في التعاون والتكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز الثقة بينهما، وإنشاء شبكة خليجية او عربية للدواء والأجهزة الطبية، وتشجيع الابتكار والابداع وريادة الأعمال، واستعراض الاتجاهات والتقنيات الحديثة في الدواء والأجهزة والرعاية الطبية وإزالة المعوقات الفنية والصحية غير المبنية على أسس علمية ومعايير دولية أمام تجارة الدواء.
وتترأس المؤتمر مدير إدارة تسجيل ومراقبة الادوية د.مي بو شيبة، ورئيسة قسم تسجيل الادوية د.دنيا بستكي رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر.

MENAFN09022024000130011022ID1107834408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث