لأغرب سبب .. طائرة ركاب تعود إلى المطار بعد إقلاعها

تتعدد الأسباب التي تجبر طائرات الركاب على العودة أدراجها بعد الإقلاع بين الأعطال الطارئة أو مخاوف على حياة الركاب غير أن طائرة هندية شهدت أغرب سبب للعودة فقد اضطرت رحلة طيران إنديغو المتجهة من دلهي إلى مومباي إلى العودة للمطار بعدما شم الركاب "رائحة كريهة".

وبحسب التقارير، فقد أقلعت الرحلة رقم 6E 449 من مطار أنديرا غاندي الدولي متجهة إلى مومباي، لكنها عادت بعد فترة وجيزة "كإجراء احترازي".

ووفقا لشركة الطيران فإنه بعدما شم الركاب رائحة كريهة داخل الطائرة، قرر الطيارون العودة إلى دلهي. ولم تقدم الشركة أي تفاصيل حول سبب الرائحة الكريهة.

وقالت إنديغو في بيان إنه تم ترتيب طائرة منفصلة للركاب المسافرين إلى مومباي. واستقل جميع الركاب الطائرة الجديدة وغادروا إلى مومباي، مبدية أسفها بشدة للإزعاج الذي سببته للركاب.

وواجهت صناعة الطيران في الآونة الأخيرة العديد من المشاكل في الهند، وفي حادثة أخرى وقعت مؤخرًا مع خطوط طيران IndiGo، شوهد الركاب يجلسون ويأكلون على المدرج فقام مكتب أمن الطيران المدني بفرض غرامة ضخمة على الشركة بعد انتشار مقطع فيديو للحادث.



