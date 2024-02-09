نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن..حقائق وأرقام

فيما يلي حقائق عن المباراة النهائية لكأس آسيا لكرة القدم التي تجمع بين قطر حاملة اللقب والبلد المضيف ومنتخب الأردن غدا السبت على ملعب لوسيل الذي تبلغ سعته 88000 متفرج.



المواجهات السابقة

فاز الأردن ست مرات وخسر 12 مباراة وتعادل المنتخبان في خمس مناسبات.

الطريق إلى النهائي



الأردن

المجموعة الخامسة: فاز 4-صفر على ماليزيا

تعادل 2-2 مع كوريا الجنوبية

خسر 1-صفر أمام البحرين

دور الستة عشر: تغلب 3-2 على العراق

دور الثمانية: تفوق 1-صفر على طاجيكستان

الدور قبل النهائي: هزم كوريا الجنوبية 2-صفر



قطر

المجموعة الأولى: فازت 3-صفر على لبنان

تغلبت 1-صفر على طاجيكستان

هزمت الصين 1-صفر

دور الستة عشر: تفوقت 2-1 على فلسطين

دور الثمانية: تغلبت على أوزبكستان 3-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

قبل النهائي: فازت 3-2 على إيران.



سجل الأردن في البطولة:

شارك في أعوام 2004 و2011 و2015 و2019.



أفضل نتيجة قبل هذه النسخة: دور الثمانية في 2004 و2011.



يحتل المركز 87 في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).





سجل قطر في البطولة:

شاركت أعوام 1980 و1984 و1988 و1992 و2000 و2004 و2007 و2011 و2015 و2019.

أفضل نتيجة: الفوز باللقب في 2019.

تحتل المركز 58 في تصنيف الفيفا.

أبرز الإحصاءات



تأهل الأردن إلى نهائي البطولة لأول مرة.



تدافع قطر عن لقبها وتخوض النهائي للمرة الثانية.

سجل القطري أكرم عفيف خمسة أهداف في البطولة حتى الآن، بفارق هدف واحد خلف العراقي أيمن حسين هداف البطولة. أحرز الأردنيان يزن النعيمات وموسى التعمري والقطري حسن الهيدوس ثلاثة أهداف لكل منهم.



حافظ يزيد أبو ليلى حارس مرمى الأردن على نظافة شباكه ثلاث مباريات.

فاز الأردن 2-1 على قطر وديا في الدوحة في يناير الماضي قبل انطلاق البطولة.

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