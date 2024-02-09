العين يروض النمور بثنائية ويضع قدماً في نهائي كأس ADIB

وضع العين قدماً في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي"ADIB" بعد فوزه خارج الديار على نمور كلباء بهدفين دون رد عن طريق المغربي سفيان رحيمي،

والبديل محمد عباس في الدقيقتين 45+2

، 90+1، ليقطع الزعيم نصف الطريق نحو النهائي ويدخل

مباراة الإياب على أرضية ملعبه ووسط جمهوره

بأكثر من فرصة.

وعن مجريات ساد الحذر انطلاقة المباراة وغابت الفرص الحقيقية أمام مرمى الفريقان ، بعد ان انحصرت الكرة وسط الملعب ، وبعد انتصاف الشوط الأول

بدأ لاعبو كل فريق في التحرر من الرقابة المفروضة عليهم ليأتي التهديد الأول من أصحاب الأرض عبر اللاعب بيسا الذي سدد كرة مباغتة كادت أن تخدع حارس العين خالد عيسى ، ولم يتأخر رد العين كثيراً على بعد ان تمكن سفيان رحيمي من خطف احد الكرات ليواجه حارس كلباء عيسى الهوتي الذي تألق في صد الكرة في الدقيقة 30.

وعاد نفس الحارس وحمى عرينه

من هدف محقق بعد أن ابعد صاروخية لاعب العين عمير اتزيلي والذي اطلق تسديدة قوية في سقف المرمى تعامل معها الهوتي بذكاء ، وفي الوقت بدل الضائع خطف رحيمي هدف التقدم للعين مستفيداً من عرضية زميله لابا كودجو

لينتهي الشوط الأول

بتقدم الضيوف بهدف.

مع انطلاقة شوط المدربين لاحت فرصة التعديل لكلباء عن طريق اللاعب

فومبيرغر الذي تلقى تمريرة سحرية من زميله البديل مهدي قائدي لكنه اهدرها برعونة في الدقيقة 55، وضغط نمور كلباء بغية تسجيل هدف التعادل لكن عارضة العين

صدت كرة

مهدي قائدي القوية في الدقيقة 61 ، وتبارى لاعبو كلباء في اهدار الفرص ووجد فومبيرغر فرصة أخرى على طبق من ذهب والمرمى خاوي لكنه ارسل الكرة نحو المدرجات بطريقة

غريبة

، وتمكن البديل محمد عباس من تسجيل هدف العين الثاني في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بهدفين للعين دون رد للنمور

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