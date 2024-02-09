بسبب الغضب من ميسي..الصين تلغي مباراة ودية بين الأرجنتين ونيجيريا



ألغى مسؤولو الرياضة في الصين مباراة كرة قدم ودية كانت مقررة في مارس المقبل بين الأرجنتين ونيجيريا في ظل الغضب المتزايد من النجم الأرجنتيني ميسي بسبب عدم مشاركته مع إنتر ميامي في مباراة ودية أقيمت في هونج كونج يوم الأحد الماضي.

وكان مقررا أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري في مدينة هانجتشو الصينية في مارس المقبل قبل أن يلتقي منتخب ساحل العاج في بكين، لكن عدم مشاركة ميسي مع إنتر ميامي في مباراة الأحد أثار موجة من الغضب ضده بين الجماهير.

وأعلنت وكالة تاتلر آسيا الخاصة منظمة المباراة التي أقيمت في هونج كونج، أنها ستعيد 50 في المئة من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها بأيام فقط.

وتزايدت حالة الغضب اليوم الجمعة وأعلن مسؤولو الرياضة في هانجتشو أن مباراة الأرجنتين الودية أمام نيجيريا لن تقام.

وذكر المسؤولون في بيان "كحدث تجاري، تفاوضت شركة مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم حول إقامة مباراة ودية في مارس من هذا العام في مدينة هانجتشو.

"في ضوء الأسباب الحالية المعروفة بوضوح، وبحسب الجهات المعنية، فإن الظروف غير مواتية لإقامة المباراة الودية، وبناء عليه، قررنا إلغاء المباراة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المباراة الودية الأخرى للأرجنتين أمام ساحل العاج في بكين ستلغى أيضا أم لا.

ولم يرد الاتحاد الصيني لكرة القدم على الفور على رسالة عبر البريد الالكتروني تحمل طلبا بالتعليق، وقد أرسلت خارج أوقات العمل الطبيعية، كذلك لم يرد الاتحاد الأرجنتيني على رسالة مشابهة عبر البريد الالكتروني تحمل طلبا للتعليق.

وقالت وكالة تاتلر آسيا الخاصة في بيان عبر صفحتها على إنستجرام إنها تشعر "بأسف بالغ وخيبة أمل" بسبب خيبة الأمل التي تعرض لها الجمهور بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الماضي."

واجتذبت مباراة هونج كونج 40 ألف مشجع ودفع بعضهم نحو خمسة آلاف دولار هونج كونج (640 دولارا أمريكيا) مقابل التذكرة الواحدة.

وقالت تاتلر آسيا إن جميع حاملي التذاكر التي بيعت من خلال القنوات الرسمية سيحصلون على 50 في المئة من الثمن.

وأكدت الوكالة إنها كانت على اتصال بحكومة هونج كونج من أجل حل المشكلة.

وقال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي إن الطاقم الفني والطبي لفريقه أقر بعدم إمكانية مشاركة ميسي في مباراة الأحد الماضي الودية في هونج كونج لأنه لم يكن في كامل اللياقة لكنه شارك بديلا في الدقيقة 60 في طوكيو في مواجهة بطل الدوري الياباني فيسل كوبي الأربعاء التالي.

وقالت تاتلر آسيا "علمنا أن ميسي لن يشارك في المباراة وطلبنا من ملاك إنتر ميامي وأدارته أن يطلبوا منه النهوض والتفاعل مع الجمهور وشرح أسباب عدم مشاركته في المباراة.

"(لكنه) لم يفعل. حقيقة أن ميسي و(لويس) سواريز شاركا في مباراة اليابان في السابع من فبراير يبدو وكأنه صفعة أخرى على الوجه."

وفي مباراة اليابان التي أقيمت في الاستاد الوطني في العاصمة طوكيو كانت هناك الكثير من المقاعد الخالية وباع المنظمون 28614 تذكرة فقط.

وانتقدت وسائل إعلام رسمية في الصين وسياسيون من هونج كونج وبعض مشجعي كرة القدم مشاركة ميسي في اليابان الأربعاء بينما قالت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للدولة إن غياب ميسي عن مباراة الأحد يطرح الكثير من الأسئلة حول معاملة هونج كونج بشكل مختلف.

وفي بيان قالت حكومة هونج كونج إن إعادة الأموال للجمهور يظهر أن تاتلر آسيا بذلت أقصى جهد لترتيب إعادة الأموال وأضافت أن كثيرين لديهم بعض الأسئلة حول ما حدث.

وأضاف البيان "تأمل الحكومة أن يقدم إنتر ميامي في النهاية تفسيرا معقولا لمواطني هونج كونج وللجمهور الذي جاء إلى هونج كونج من أجل مشاهدة المباراة."

وقالت تاتلر آسيا إن إنتر ميامي تعهد بأن يشارك أفضل لاعبيه ومنهم ميسي وسواريز القادم من أوروجواي لمدة 45 دقيقة إن لم تحدث أي إصابات.

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