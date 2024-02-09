الهولندية لورينا ويبيس تتوج بلقب مرحلة مدن الثانية من طواف الإمارات للسيدات

واصلت الهولندية لورينا ويبيس تألقها في النسخة الثانية من طواف الإمارات للسيدات 2024، بعد فوزها بمرحلة“مدن” الثانية التي أقيمت في منطقة الظفرة، انطلاقاً من مدينة المرفأ ووصولاً إلى مدينة زايد، لمسافة 113 كم.

وتألقت ويبيس من فريق "إس دي ووركس بروتايم" بأدائها الراقي في طواف الإمارات للسيدات، بعدما نجحت في تسجيل فوزها الثاني متفوقة على الإيطالية كيارا كونسوني من فريق ٠الإمارات القابضة"، التي أنهت المرحلة في المركز الثاني، والفرنسية كلارا كوبوني من فريق "ليدل تريك" التي جاءت في المركز الثالث.

وفي تكرار لسيناريو المرحلة الأولى للطواف، تمكنت ويبيس من الاستفادة من خبرة بطلة العالم وزميلتها في الفريق لوتي كوبيكي التي فتحت لها المجال للوصول إلى مقدمة السباق في آخر 150 مترا، لتعبر خط النهاية بسرعة قصوى بلغت 45.8 كلم ، قاطعة مسافة المرحلة البالغة 113 كلم في زمن قدره 2:28:08 ساعة، وبعد منافسة مع كيارا كونسوني التي حاولت التجاوز من جهة اليسار، ولكن ويبيس كانت أكثر قوة لتحرز لقب المرحلة.

وحافظت البطلة الهولندية على القميص الأحمر برعاية "مياه العين" للفائزة بالمرحلة، والقميص الأخضر برعاية "تدوير" لمتصدرة السباق بالترتيب العام، كما حافظت الأوزبكية يانينا كوسكوفا من فريق "طشقند سيتي" على القميص الأبيض برعاية "برجيل القابضة" لأفضل متسابقة شابة تحت 23 سنة.

أما بطلة العالم البلجيكية لوتي كوبيكي فحصدت القميص الأسود برعاية "الدار " المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتوّج الفائزات بقمصان المرحلة، سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وكريستيان ايبالي مدير أول الفعاليات الرياضية في مدن، وحيي الهاملي مدير مكتب الاتصال الحكومي في ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد حسن مدير "بن حمودة" فرع الظفرة، ومحمد غانم المنصوري ممثل مجموعة أغذية، ومحسن سهيل الأميري مدير فرع تدوير“الظفرة” ، ووائل أحمد صالح مدير العلاقات العامة في برجيل القابضة، وألين بيرد ممثل مدارس أدنوك في مدينة زايد تحت إدارة الدار للتعليم، كما تم تكريم كل من: بلدية الظفرة وشركة تدوير ومدن ومديرية شرطة الظفرة.

ومع انتهاء المرحلة الثانية استمرت لورينا ويبيس في صدارة الترتيب العام للسباق بزمن قدره 5:26:57 ساعات، بفارق 12 ثانية عن كيارا كونسوني متسابقة فريق "الإمارات القابضة"، التي تمكنت من الارتقاء إلى وصافة ترتيب الطواف، وتراجعت الإيطالية رايتشيل باربيري مركزاً، لتحتل المركز الثالث في الترتيب العام، بفارق 16 ثانية عن ويبيس، وقفزت لوتي كوبيكي من المركز الثامن إلى الرابع بفارق 17 ثانية عن المتصدرة.

وعلى صعيد ترتيب النقاط، رفعت ويبيس رصيدها إلى 45 نقطة في الصدارة، خلفها كيارا كونسوني بـ 28 نقطة، وثالثة الأسترالية جورجيا بيكر من فريق "العلا جايكو" بـ 18 نقطة، وبرصيد 16 نقطة جاءت كوبيكي في المركز الرابع.

وقالت لورينا ويبيس:" المرحلة النهائية كانت صعبة ، والأمر شهد خطورة في بعض الأحيان، مع وجود اصطدام بالقرب مني في الكيلومتر الأخير، ولذلك كان علي توخي الحذر في هذه اللحظة".

وأضافت:" الفريق قام بعمل رائع بفضل لوتي كوبيكي التي تقدمت بقوة لتفتح لي المجال من الجانب الأيمن للعبور وتجاوز خط النهاية بعد أن بدأت مرحلة السرعة النهائية مبكراً وهو ما كان كافياً لحسن الحظ".

وعن مرحلة الغد الجبلية في مدينة العين، أكدت ويبيس على طموحات فريقها الذي يملك متسابقات بإمكانهن الفوز في المرتفعات، ولكن سيكون هناك تحدياً صعباً ضد اثنتين من أفضل المتسابقات في العالم ، هما إليسا لونغو بورغيني وغايا رياليني من فريق ليدل تريك.

وشهد السباق الذي انطلق من المغيرة باب النجوم بالمرفأ وأعطى إشارته كريستيان اوبيالي مدير أول الفعاليات الرياضية في مدن، وناصر الزعابي مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، سرعة عالية من المتسابقات رغم الرياح، وشكلت الفرق مستويات متقاربة في الجزء الأول من السباق مع تقدم فريق "إس دي ووركس" الذي حاول قيادة المجموعة منذ البداية.

ورغم عدم تمكن لوتي كوبيكي من الفوز حتى اللحظة بأحد مراحل طواف الإمارات للسيدات، إلا أنها تعتبر من أفضل المشاركات في السباق حتى الآن.

وقالت كوبيكي:" قدمنا سباقاً جيداً كفريق، لا أعلم كيف سيكون الوضع عليه في المرحلة الثالثة الجبلية، أريد فقط أن أكون في حالة جيدة وألا أخسر أي ثوان حتى أتمكن من المنافسة في المرحلة".

أما يانينا كوسكوفا، فقد أكدت على قدراتها كمتسابقة شابة بحصولها على القميص الأبيض لليوم الثاني على التوالي.

وعلقت كوسكوفا على أدائها في المرحلة الثانية، قائلة:" أؤمن بقدراتي على الاحتفاظ بالقميص الأبيض، آمل أن أنهي الطواف ضمن الخمسة الأوائل، ولكن إذا كنت من أفضل 10 في نهاية السباق فالأمر جيد بالنسبة لي بدون شك".

وأكد عارف حمد العواني ، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن طواف الإمارات للسيدات بات أحد أبرز الأحداث على خريطة سباقات الدراجات الهوائية العالمية للسيدات رغم حداثته وإقامته في نسخته الثانية، بما يعزز من مكانة الإمارات في احتضان واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.

وقال :" تحرص أفضل الفرق العالمية التي تضم نخبة المتسابقات المحترفات في الدرجات الهوائية على المشاركة في طواف الإمارات، حيث تأتي النسخة الثانية من الطواف استكمالاً للنجاح المبهر للنسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي".

وأشاد العواني بأداء المشاركات والفرق في طواف الإمارات للسيدات 2024، ومستوى التنافسية العالي خلال المرحلتين الأولى والثانية، وقال: "رأينا أداءً راقياً من البطلة لورينا ويبيس وفوزها بمرحلتين متتاليتين، كذلك فريق الإمارات القابضة ..".

ويدخل طواف الإمارات للسيدات مرحلة مهمة، مع إقامة المرحلة الثالثة“بريسايت”، غداً "السبت"، بمدينة العين، وهي مرحلة جبلية تحدد كثيراً من ملامح النتيجة النهائية للطواف.

وتقام المرحلة الثالثة لمسافة 128 كلم، حيث الانطلاقة من متحف شرطة العين، ويمر السباق بأبرز معالم العين، مثل المبزرة الخضراء، وقلعة الجاهلي، واستاد هزاع بن زايد، وغيرها من معالم مدينة العين الخلابة، وصولاً إلى نهاية السباق على قمة جبل حفيت.

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