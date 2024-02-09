مونديال الشاطئية.. الفيفا يتيح للجماهير فرصة التقاط الصور مع الكأس في دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن جماهير كرة القدم الشاطئية سيكون بمقدورها التقاط صور مع كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، خلال جولة "تجربة كأس البطولة" في دبي يومي 12 و13 فبراير الجاري بحي دبي للتصميم.

وتُقام البطولة على ملعب جهز خصيصا للمونديال في حي دبي للتصميم خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري بمشاركة 16 منتخباً.

وأوضح "الفيفا" أن دبي ستكون المحطة الأخيرة لجولة "تجربة كأس البطولة"، التي تتيح للجماهير الفرصة لالتقاط صور مع الكأس التي سيرفعها أبطال العالم بعد نهائي 25 فبراير، كما يمكنهم الفوز بتذاكر مجانية لحضور مباريات المونديال التي ستستمر طيلة 11 يوماً.

وستُتاح فرصة أخيرة للجماهير للاقتراب من الكأس، حيث ستكون المحطة النهائية لجولة كأس البطولة في حي دبي للتصميم يومي 12 و13 فبراير من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً.

وبالإضافة إلى التقاط صورة مع الكأس، سيكون الزوار أيضاً على موعد مع ألعاب تفاعلية تحمل في طياتها فرصة للفوز بتذاكر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية" الإمارات 2024" دبي.

يُذكر أن القرعة وضعت الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كل من مصر - التي تخوض غمار النهائيات للمرة الأولى - وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بينما تضم المجموعة الرابعة كلاً من البرازيل، صاحب الرقم القياسي برصيد خمسة ألقاب عالمية، والبرتغال، بطلة نسختي 2015 و2019، بالإضافة إلى منتخبي المكسيك وعمان.

أما المجموعة الثانية، فتضم منتخبات الأرجنتين وإيران وإسبانيا وتاهيتي، في حين تتكون المجموعة الثالثة من منتخبات السنغال وبيلاروسيا واليابان وكولومبيا.

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